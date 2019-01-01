الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 14 مواطنا بينهم أسرى محررون من الضفة.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، أمين سر حركة "فتح" في بلدة العيسوية شرق القدس ياسر درويش، بعد ان داهمت منزله وفتشته.

يذكر أن سلطات الاحتلال، تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الأهالي في العيسوية، والمتمثلة بالاقتحامات اليومية والاعتقالات وتحرير المخالفات وهدم المنشآت وغيرها من المضايقات اليومية، وذلك في اعقاب مواجهات اندلعت مطلع الشهر الجاري، وأسفرت عن استشهاد الأسير المحرر محمد سمير عبيد (20 عاما) بنيران الاحتلال.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان، وهم: يوسف حلمي أبو خليل (20 عاما)، ومجاهد (19 عاما)، وليث (18 عاما) وهم من بلدة عتيل شمالا، ونشأت محمد مصطفى حمد (30 عاما) من قرية شوفة جنوب شرق المحافظة، عقب مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، وهم: جواد خضر الجعبري، وابراهيم نمر الجعبري، من مدينة الخليل، وعماد عبد العزيز البطران، من بلدة اذنا غرب الخليل، كما اعتقلت هيثم أبو عرام على حاجز بيت عينون العسكري شرق الخليل.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين، بينهم أسرى محررون، وهم: ياسر مناع، ومروان استيتية، وفضل الكردي، فيما اعتقلت الشاب جهاد عورتاني على حاجز عسكري مفاجئ أقامته على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت دجن شرقا، واعتقلت الشاب معاوية عفيف حنيني، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وفي جنين، داهمت قوات الاحتلال، ، عددا من منازل أسرى محررين في بلدتي السيلة الحارثية واليامون غرب جنين، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال داهمت منازل الأسرى المحررين في السيلة الحارثية، وهم: فارس حسني شواهنة، وهاني شفيق جرادات، وخالد حسين جرادات، وصلاح ذيب زيود، وصادق حسن أبو الخير، وعناد محمد أبو الخير، ومحمد يوسف جرادات، وفتشتها. كما داهمت تلك القوات منزل الأسير المحرر أديب سمودي من بلدة اليامون، وفتشته.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وداهمت عدداً من منازل المواطنين فيها.

وذكرت مصادر اعلامية ، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منازل المواطنين، يحيى فايز رحيمة، وعمر سطوف، وسامي مصطفى الريماوي، وعبثت بمحتوياتها ودمرت عددا من المقتنيات فيها.

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.