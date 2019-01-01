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الاحتلال يعتقل أمين سر حركة "فتح" في العيسوية

الأربعاء 31 يوليو 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل أمين سر حركة "فتح" في العيسوية


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، أمين سر حركة "فتح" في بلدة العيسوية شرق القدس ياسر درويش.

وذكرت مصادر محلية في القدس، إن قوات الاحتلال اعتقلت درويش بعد ان داهمت منزله في البلدة.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الأهالي في العيسوية، والمتمثلة بالاقتحامات اليومية والاعتقالات وتحرير المخالفات وهدم المنشآت وغيرها من المضايقات اليومية، وذلك في اعقاب مواجهات اندلعت مطلع الشهر الجاري، وأسفرت عن استشهاد الأسير المحرر محمد سمير عبيد (20 عاما) بنيران الاحتلال.

#الاحتلال #ياسر درويش

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