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صحيفة : ملك البحرين يرفض طلب نتنياهو بلقائه

الأربعاء 31 يوليو 2019 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة : ملك البحرين يرفض طلب نتنياهو بلقائه


القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر صحفية ان رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو طلب لقاء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، فرفض هذا الأخير قائلا "وقت اللقاء لم يحن بعد". 

وقالت صحيفة "ايلاف" نقلا عن مصدر كبير أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رفض طلبًا إسرائيليًا للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في المنامة، قائلًا: "لم يحن الوقت بعد".

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن نتانياهو أرسل أخيرًا موفدًا خاصًا يرافقه ثلاثة أمنيين إلى البحرين بحجة إطلاع المسؤولين البحرينيين على أمر أمني خطر.

في خلال اللقاء، اقترح الموفد الإسرائيلي على ملك البحرين استقبال نتانياهو في المنامة خلال اغسطس المقبل، لبحث مسائل أمنية ذات اهتمام مشترك. رفض ملك البحرين المقترح الإسرائيلي قائلًا إن وقت اللقاء لم يحن بعد.

وتابع المصدر إن نتنياهو أراد الاستفادة من اللقاء بملك البحرين، لو تم، في حملته الانتخابية عشية الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 سبتمبر المقبل.

ورفض مساعد نتانياهو التطرق إلى هذا الخبر قائلًا إن رئيس وزراء إسرائيل لا يعلق على مثل هذه الاخبار.
 

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