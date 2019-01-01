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هآرتس : إسرائيل تطرد مسؤولاً إسبانياً من مطار بن غوريون

الأربعاء 31 يوليو 2019 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس : إسرائيل تطرد مسؤولاً إسبانياً من مطار بن غوريون


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل طردت من مطار بن غوريون مسؤولا حكوميا اسبانيا وعضوا في الحزب الحاكم، وهو من أصول فلسطينية كان وصل للمشاركة في المؤتمر الاشتراكي الدولي المقام بين تل أبيب ورام الله.

واشارت إلى أن فؤاد السعدي (المسؤول المطرود) يمثل الحزب الاشتراكي الاسباني.

وبحسب الموقع، فإن المسؤول الاسباني الذي تم طرده هو فؤاد السعدي، يمثل الحزب الاشتراكي الاسباني، طلب حضور المؤتمر، إلا أن الاستخبارات الاسرائيلية منعته من الانضمام للوفود المشاركة بدعوى أن إقامته من الممكن أن تعرض "أمن الدولة للخطر".

ويحضر المؤتمر الاشتراكي الدولي 25 وفدًا من مختلف أنحاء العالم.

وقال السعدي للصحيفة الاسرائيلية، أنه يعيش في اسبانيا منذ نحو 40 عامًا، لكنه ولد في لبنان لأبوين لاجئين فلسطينيين، وزار مناطق الخط الأخضر عدة مرات، وليس لديه مشاكل من قبل في الدخول الى اسرائيل، مرجحًا أن يكون تم منعه هذه المرة بسبب زيارته سوريا من قبل بسبب تواجد بعض أفراد عائلته هناك وبعض الأعمال لديه.

وأشار إلى أنه يؤيد السلام وحل الدولتين، وأنه أراد تمثيل حزبه، مشيرًا إلى أن ما جرى معه يؤكد أنه لا أحد في إسرائيل يريد السلام.

من جانبه قال جهاز "الشاباك" لصحيفة هآرتس، بأنه تم منع السعدي لأسباب أمنية، وتم استجوابه من قبل مسؤولي الأمن لدى وصوله وتم منعه خشيةً من ان "تُعرض إقامته في إسرائيل أمن الدولة للخطر".

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