  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع تطويرية في محافظة الخليل

الثلاثاء 30 يوليو 2019 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع تطويرية في محافظة الخليل


الخليل / سما /

 افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الثلاثاء، عددا من المشاريع التطويرية، خلال زيارة ميدانية في محافظة الخليل، بالإضافة إلى تفقده قرية الدير غرب بلدة صوريف والمحاذية لجدار الفصل العنصري، واطلاعه على احتياجات القرية ومعاناة المواطنين جراء الجدار وعدم تمكنهم من استغلال أراضيهم، وسبل تقديم الدعم الحكومي للقرية.

وشملت المشاريع: افتتاح مشروع قاعة المؤتمرات في بلدة بيت أولا بتمويل ومساهمة ثلاثية متميزة من المتبرعات نادية وليلى حسن العملة، والمجلس البلدي، والوزارة، إضافة إلى افتتاح مقر البلدية الجديد في ترقوميا، وافتتاح مقر مجلس الخدمات المشترك للمياه والصرف الصحي - شمال الخليل.

وشارك في حفل افتتاح مقر مجلس الخدمات، الوزير الصالح، محافظ الخليل جبرين البكري، ورئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم، ورئيس مجلس الخدمات شريف الحلايقة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل نور الدين جرادات، ورؤساء الهيئات المحلية المكونة للمجلس.

بدوره، أكد الصالح أن هذا الافتتاح يأتي انسجاما مع سياسة الوزارة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن هذا المجلس سيعمل وبشكل مشترك من أجل تطوير العمل فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي، وأن الوزارة ستعمل على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة ومد يد العون للمجلس من أجل انجاحه وتمكينه من القيام بالواجبات والمهام التي أنشئ لأجلها.

وأضاف: توجهات الحكومة اعتماد محافظة الخليل كعنقود صناعي، والتنمية ستشمل كافة المناطق بالمحافظة، والمدن الصناعية ستنشأ وسنعمل من خلال الشراكة مع كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة من أجل تهيئة البنية التحتية وتطويرها من أجل تشجيع الاستثمار والنهوض بالقطاع الصناعي والتجاري.

ودعا الصالح الهيئات المحلية لتفعيل العمل التطوعي من أجل التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، والعمل على تعزيز الثقة بين المجتمع المحلي وهيئته المحلية .

من جهته، أكد غنيم أن افتتاح هذا المشروع يأتي كخطوة في الاتجاه الصحيح نحو تنظيم مرافق المياه، معتبراً ان اي مشروع للمياه والصرف الصحي هو إنجاز كبير في ظل تزايد وتيرة التحديات الاقتصادية والسياسية، وان انشاء هذا المجلس يعتبر هاماً لأنه يصُب في تحقيق أهدافنا في تطوير القطاع المائي الفلسطيني، ويمهد الطريق نحو إنشاء مرافق المياه الاقليمية تماشيا مع تطلعاتنا المستقبلية نحو قطاع مياه متطور، قادر على تلبية احتياجات كافة المواطنين وبمستوى خدماتي يلبي التطلعات.

بدوره، قال حلايقة: "إن منطقة شمال الخليل تفتقد ادنى خدمات الصرف الصحي والتي تؤدي إلى تلوث المياه في الحوض الشرقي خاصة، وتلوث الينابيع والمياه الجوفية مما يعرض حياة السكان للخطر.

من جهته، عبر جرادات عن سعادته بافتتاح جسم قانوني نظامي في شمال الخليل والذي طال انتظاره لتحسين مستوى الخدمة المقدمة فيما يتعلق بمجال المياه والصرف الصحي، داعيا الحكومة الفلسطينية للمسارعة في الاجراءات المتعلقة بانشاء المدن الصناعية في المحافظة.

واطلع الصالح على احتياجات قرية حتا من المشاريع التنموية التطويرية، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، كما وأجرى جولة تفقدية لمحطة وادي العروب لمعالجة المياه العادمة، واطلع على آلية سير العمل في المحطة، وآلية تدخل الوزارة في تنفيذ أعمال إنشائية حال توفر الدعم المالي.

الأكثر قراءة اليوم

موقع إسرائيلي يزعم: حماس طلبت من إيران منصات إطلاق صواريخ من طراز BM-21 GRAD

ملحم: مساع يبذلها الرئيس لرفع نسبة صرف الرواتب ويوجه رسالة للجامعات حول الاقساط

صور : السيطرة على حريق بفندق سكن حجاج غزة بمكة المكرمة

عبد الفتاح مورو يهاجم وجدي غنيم: مجرّد ذكر اسمك يستوجب الوضوء وأنت لست إنسانًا

العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر يعرض صفقة على السلطات الأمريكية على حساب السعودية!

موقع إسرائيلي : الرئيس عباس مثل "ثعبان بطيء لكنه قاتل"

مقتل 57 سجينا 16 فصلت رؤوسهم عن أجسادهم بمواجهات بسجن في البرازيل

الأخبار الرئيسية

الرئيس: يدنا ممدودة للسلام ويكشف عن سبب قراره بشأن وقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل

سنفتح المدارس في موعدها.. مفوض الاونروا : نواجه هجمات مالية وسياسية حادة والاتهامات الان اصبحت شخصية

ليس هكذا تبنى الخطة.. دبلوماسي إسرائيلي: "صفقة القرن" مثل الوحش "لوخ نس" كلاهما خيالي!

غزة

المكتب الاعلامي الحكومي يوضح حقيقة إعادة تشكيل لجنة إدارية بغزة

الاحمد يوضح حقيقة لقاء محمد اشتيه مع قيادة حماس وهذا ما تسعى اليه الاخيرة!