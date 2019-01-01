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ضبط 555 شريحة اتصال إسرائيلية وقائمة بأكبر مروجيها في الضفة

الثلاثاء 30 يوليو 2019 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط 555 شريحة اتصال إسرائيلية وقائمة بأكبر مروجيها في الضفة


الخليل / سما /

ضبط جهاز الضابطة الجمركية في الخليل اليوم الثلاثاء، حوالي 555 شريحة اتصال إسرائيلية ( سيلكوم، وجولاني، ورامي لي?ي )، وقائمة بأكبر مروجي هذه الشرائح في الضفة الغربية.

وأفاد الجهاز في بيان صادر عنه، بأنه تمكن بعد ورود معلومات تفيد بالإتجار بالشرائح الاسرائيلية في احد الشقق في الخليل واستصدار اذن نيابة، وبمشاركة الأمن الوقائي، من ضبط حوالي 555 شريحة، إضافة لأسماء معظم تجار الضفة الغربية الذين يتاجرون بالشرائح، كما وتم التحفظ على جهاز كمبيوتر (لاب توب) كان يستعمل في تفعيل الشرائح، وفلاشة كمبيوتر، حيث تم مصادرة المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية الازمة.

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