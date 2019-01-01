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رغم انتقاد اليمين: "الكابينت" يوافق اليوم على خطة نتنياهو بشان المنطقة C

الثلاثاء 30 يوليو 2019 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغم انتقاد اليمين: "الكابينت" يوافق اليوم على خطة نتنياهو بشان المنطقة C


القدس المحتلة / سما /

كشفت اذاعة عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء الامني "الكابينت" وافق اليوم على خطة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لبناء وحدات سكنية بالمنطقة C للفلسطينيين.

وقالت اذاعة ريشت كان العبرية، إنه رغم انتقاد اليمين، فقد وافق مجلس الوزراء الأمني "الكابينت" اليوم على مبادرة نتنياهو لبناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة (C).

ومساء أمس الاثنين، كشفت مراسلة قناة كان العبرية جيلي كوهين، مساء اليوم الاثنين، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو دعم خطة في الكابينت للبناء الفلسطيني في المنطقة c.

وقالت القناة العبرية، إن رئيس الوزراء نتنياهو يدعم خطة في الكابينت للبناء الفلسطيني في المنطقة (C) بموازاة الموافقة على البناء في المستوطنات، سيتم الترويج لهذه الخطوة فقط بقرار يكون بموافقة جميع الوزراء، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة.

ووفقا للقناة، في الأيام الأخيرة ناقش مجلس الوزراء الترويج للبناء الفلسطيني في المنطقة C، وبالأمس جرت مناقشة غير عادية في مجلس الوزراء خلال تحديث رئيس الوزراء للموافقة على البناء المخصص للفلسطينيين في المنطقة إلى جانب خطط البناء في المستوطنات.

وكانت المناقشة التي دارت طويلة وغير عادية وشملت مداولات مستمرة بعد تحفظات بعض أعضاء الكابينت، حيث تعتبر قضية البناء الفلسطيني في المنطقة (C) حساسة جدا وغير عادية للغاية.

وأوضحت القناة، أن هذه عملية يروج لها رئيس الوزراء وهو أيضًا وزير الدفاع، المسؤول عن جميع تصاريح البناء في المناطق من خلال الإدارة المدنية، وقد أخبرنا وزراء من الكابينت أن هذه قضية حساسة وأنه في الوقت الحالي لا توجد اتفاق بشأن هذه المسألة.

وقالت: إن القضية حساسة سياسيا وتشمل أيضا بالموازاة الموافقة على خطط البناء في المستوطنات، فيما سوف يصل كبير مستشاري ترامب جاريد كوشنر إلى القدس في الأيام المقبلة - لكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة مرتبطة بالزيارة ومبادرة السلام التي قام بها الرئيس الأمريكي، وقد قيل لنا سيتم الترويج للمبادرة فقط بقرار مجلس الوزراء "الكابينت" والذي لم يتم قبوله بعد.

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