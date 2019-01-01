قمة إسلامية مسيحية لبنانية تؤكد تمكسها بالقدس عاصمة للديانات السماوية

بيروت /سما/

أكدت قمة روحية إسلامية مسيحية لبنانية اليوم الثلاثاء تمسكها بالقدس عاصمة للديانات السماوية.

وانعقدت القمة اليوم في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت بمشاركة البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى علي الخطيب والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان.

وقال المجتمعون، في البيان الختامي للقمة:" نرفض ما تتعرض له مدينة القدس والشعب الفلسطيني"، مؤكدين "تمسكهم بالقدس عاصمة للديانات السماوية التي لن تنال منها ارتكابات الإحتلال الغاصب".

وأضاف المجتمعون أن "المطلوب إزاء التحديات، المزيد من الوعي والتضامن الوطني لتجاوز المخاطر التي تتضاعف في ظل ما يحاك من مشاريع ومخططات تستهدف إعادة رسم خارطة المنطقة".

وأكّدوا أن "الوحدة الوطنية التي نشأت بين العائلات الروحية اللبنانية تشكل الأساس الضامن لبناء لبنان الغد".

وشددوا على أن "عمل الحكومة بحاجة ماسة للاستقرار والنهوض الاقتصادي"، ودعوا إلى ايجاد الحل المناسب والسريع لتستعيد البلاد حياتها الطبيعية.