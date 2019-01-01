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إسرائيل تحذر من استخدام السجائر الالكترونية

الثلاثاء 30 يوليو 2019 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تحذر من استخدام السجائر الالكترونية


القدس المحتلة / سما /

دعت نقابة أطباء الأطفال الحكومة في اسرائيل الى تشديد الإجراءات الخاصة باستخدام السجائر الالكترونية، في اعقاب اعلان نظيرتها الامريكية ومنظمة العفو الدولية ان هذه السجائر تعرض بشكل واضح صحة الشبان الذين يستخدمونها. وحذرت النقابة من انه لا فرق بين هذه السجائر الالكترونية وتلك العادية من ناحية الإدمان مشيرة الى احتمال انتقال الشبان للتدخين العادي.

وفي سياق متصل أكدت منظمة الصحة العالمية، أن السجائر الالكترونية ليست أقل خطرًا من السجائر العادية، كما أنها لا تكافح السرطان كما تدعي الشركات المصنعة لها.

وحذرت الصحة العالمية من أن استخدام السجائر الالكترونية تسبب مشكلات عدة للإنسان أهمها ضيق واحتباس الهواء في الرئتين وأمراض الربو، وكذلك سرطان الرئة، وتصلب الشرايين وضعف عضلة القلب، كما أنها تؤثر بشكل سلبي على المخ، وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

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