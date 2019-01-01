مفوض الاونروا : نواجه هجمات مالية وسياسية حادة والاتهامات الان اصبحت شخصية

اكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" ان المنظمة واجهت هجمات مالية وسياسية حادة في وان الاتهامات الحالية اصبحت شخصية بحق المفوض العام .

وقال بيير كرهنيبول في بيان له ردا على الحملة الشعواء التي يتعرض لها هو والاونروا ""لقد واجهت الأونروا هجمات مالية وسياسية حادة، وقد أصبحت الاتهامات التي لا يزال التحقيق يجري فيها هجمات شخصية بحق المفوض العام، وهو أمر أرفضه بشدة".



واكد " سنواصل العمل بحزم من أجل حماية خدمات الأونروا وضمان أن مدارسنا ستفتح في موعدها المقرر لطلبتنا، والذين نفخر بهم، في أواخر آب / أوائل أيلول وضمان أننا مستمرون باستحقاق دعم وثقة كافة مانحينا والدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمنواجه هجمات مالية وسياسية حادة والاتهامات الان اصبحت شخصية يبيبم المتحدة الذين منحوا الأونروا مهام ولايتها بحماية ومساعدة لاجئي فلسطين".



وتابع كرهينبول "إلى شركائنا نوجه شكرنا على دعمكم وثقتكم المتواصلين".





