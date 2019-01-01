الوزير غنيم: لن نسمح بالمساس بخطوط ومصادر المياه

الخليل / سما /

تفقد رئيس سلطة المياه مازن غنيم، ترافقه الطواقم الفنية المختصة خطوط المياه في محافظة الخليل، واطلع على سير عمل الطواقم في قطع وصلات المياه غير الشرعية التي تم الكشف عنها من قبل طواقم سلطة المياه على خط مياه ترقوميا - فرش الهوى.

وأسفرت عملية الكشف عن 15 وصلة غير شرعية، الى جانب إحداث كسور في الخطوط من قبل بعض الفئات المستهترة التي عمدت الى تدمير مصدر مائي بشكل غير قانوني وحرمان المواطنين من المياه المخصصة لهم من خلال السرقة والتعدي على الخط المغذي للمنطقة.

وأكد غنيم خلال جولته أنه لن يسمح بالمساس في قضية المياه وحقوق المواطنين، وأنه ستتم ملاحقة ومتابعة المعتدين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، واعتبر أن إلحاق الضرر بأي مرفق مائي هو جريمة توجب إيقاع العقوبة بمرتكبيها، مشيرا الى أن هذه التعديات تتسبب في ضياع كمية كبيرة من المياه، وهذا ما نشهده اليوم في خط مياه ترقوميا الذي وصلت نسبة الفاقد في هذا المقطع حوالي 1600 كوب يوميا، مما يعني انعكاسه سلبا على حياة المواطنين من خلال حرمانهم من حصتهم المائية.

وأكد رئيس سلطة المياه أن حملة الكشف عن التعديات مستمرة وسيتم ضبط المعتدين، مؤكدا انه سيتم تشديد الرقابة والمتابعة لكافة الخطوط لضمان عدم التلاعب بها وحمايتها والمحافظة عليها.

هذا وكانت طواقم سلطة المياه قد كشفت منذ ثلاثة أسابيع عدد من الوصلات غير الشرعية التي تسببت بفقدان كميات كبيرة من المياه، وباشرت فورا بالعمل على إغلاقها ومصادرة قطع ربط خطوط المياه والأنابيب، واصلاح الأضرار في الخط لضمان وصول المياه الى أهالي مدينة الخليل وبلدة بيت كاحل.

افتتاح مقر مجلس الخدمات المشترك للمياه والصرف الصحي شمال الخليل

كما قام غنيم يرافقه وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ومحافظ محافظة الخليل جبرين البكري، بافتتاح مقر مجلس الخدمات المشترك للمياه والصرف الصحي لشمال الخليل، حيث أكد غنيم في كلمته أن افتتاح هذا المشروع يأتي كخطوة في الاتجاه الصحيح نحو تنظيم مرافق المياه، معتبرا أن أي مشروع للمياه والصرف الصحي هو إنجاز كبير في ظل تزايد وتيرة التحديات الاقتصادية والسياسية، وان إنشاء هذا المجلس يعتبر هاما لأنه يصب في تحقيق أهدافنا في تطوير القطاع المائي الفلسطيني، ويمهد الطريق نحو إنشاء مرافق المياه الاقليمية تماشيا مع تطلعاتنا المستقبلية نحو قطاع مياه قادر على تلبية احتياجات كافة المواطنين وبمستوى خدماتي يلبي تطلعات أبناء شعبنا.

وأشار غنيم ان تشكيل هذا المجلس جاء نتيجة مبادرة خاصة، وقرارا من الهيئات المحلية الأمر الذي يدل على مدى وعي وادراك هذه المجالس لأهمية وفوائد العمل المشترك لخدمة المواطنين، وأن واقع مجالس الخدمات المشتركة للمياه هو واقع طموح رغم الصعوبات التي يواجهها.

وأضاف ان أهمية المجالس المشتركة تكمن في رفع كفاءة التخطيط الاستراتيجي، لتطوير خدمات المياه ومواجهة التحديات القائمة، وكذلك تطوير البنية التحتية لمشاريع المياه والصرف الصحي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، الى جانب تعزيز فرص استقطاب التمويل لإحداث التنمية المحلية، وزيادة القدرة على الملاءمة بين أولويات المجتمع المحلي، بالإضافة الى رفع كفاءة المهام المتعلقة بالجباية، والتوعية المجتمعية، وعمل الدراسات، وتوزيع المياه وغيرها، وذلك من خلال العمل المشترك والتكامل المبني على أسس سليمة لخدمة ما يقارب 160 ألف نسمة من أبناء المنطقة.

من جانبه تحدث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح عن أهمية إنشاء المجلس في توحيد الجهود من اجل ضمان تقديم الخدمة الأفضل بتكلفة مقبولة للمواطن. مشيرا إلى أن سياسة الحكم المحلي تسعى الى تحقيق العدالة في توزيع المشاريع بين الهيئات المختلفة وفق معايير محددة وواضحة وان 20? من هذه المشاريع مخصصة للطوارئ.

محافظ الخليل أكد من جانبه، على أحقية المواطن في مطالبه بتامين خدمة المياه وتطوير مرافق الصرف الصحي، وأن هذا لا يعني ان المواطن معفيٌّ من مسؤولياته، فالمواطن تقع على مسؤوليته المساهمة في تسهيل العمل في تنفيذ المشاريع وتوفير البيئة المناسبة لضمان المضي قدما وعدم عرقلة العمل وتعطيله، مشيرا الى انه جارٍ العمل حاليا على تنفيذ مشروع استراتيجي وهام يتمثل في إقامة محطة معالجة للخليل للتخلص من سيل المياه العادمة، هذا المشروع الذي يتطلب استجابة وتعاون من قبل الأهالي.

اما رئيس مجلس إدارة مجلس الخدمات شريف حلايقة، فقد اوضح في كلمته ان المجلس شكل بمبادرة ذاتية من الهيئات المحلية في شمال الخليل وانسجاما مع خطة سلطة المياه والحاجة لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي سيقدم خدماته لأكثر من ربع مليون مواطن في 14 هيئة محلية، فهو من أكبر التجمعات من حيث المساحة وعدد السكان، مثمنا الدور الداعم لسلطة المياه وتوفيرها البيئة الملائمة للنجاح في تأسيس المجلس وفق أسس مهنية .