بركة: تصريحات وزير العمل اللبناني تُعقّد المشهد وتُصعّب حل أزمة اللاجئين الفلسطينيين

سما / وكالات/

قال عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية بحركة حماس، علي بركة، إن تصريحات وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، حول التمسك بقانون العمل وتطبيقه على الفلسطينيين، تُعقّد الأمور وتُصعّب من إيجاد حل لأزمة اللاجئين والعمال الفلسطينيين بلبنان، لافتا إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية وعد في لقاء سابق بحل الأزمة وإحالة الأمر للحكومة، وإلزام وزير العمل بتجميد القرار إلا أن الأخير أصر على تنفيذ القانون.

وأضاف بركة خلال لقاء له على فضائية الغد الاخبارية، إن "هناك مخاوف من أن يكون وزير العمل اللبناني ينفذ أجندة خارجية، تسهم في تنفيذ صفقة القرن الأمريكية التي تستهدف في جزء منها قضية اللاجئين الفلسطينيين وشطب حق العودة وتوطين بعضهم"، مؤكداً أن قرار أبو سليمان يُصعب الحياة على اللاجئ الفلسطيني بلبنان ويجبره على الرحيل، متابعاً أن الفلسطينيين لن يرحلوا إلا على بلادهم.

وبيّن أن المسيرات مستمرة في المخيمات لحين الحصول على الحقوق الإنسانية والاجتماعية، لافتا إلى أن الجمعة المقبلة ستشهد جمعة الغضب الثالثة بجميع المخيمات الفلسطينية بلبنان للمطالبة برفض قرار وزير العمل وإلغاء إجاز العمل للاجئ الفلسطيني، متابعاً أن القوانين اللبنانية تحرم الفلسطيني اللاجئ في لبنان من الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي، كما تحرمه من العمل في عدة أوساط.

وأكد على أن الوجود الفلسطيني في لبنان هو مؤقت، وقسري ويجب استثناء الفلسطينيين من إجازة العمل كونهم لاجئين، كما فعل وزير العمل الأسبق.