  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: "أنا أقل شخص عنصري في أي مكان في العالم"

الثلاثاء 30 يوليو 2019 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: "أنا أقل شخص عنصري في أي مكان في العالم"


سما / وكالات/

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن يكون عنصريا لأنه يرفض التراجع في حربه الكلامية مع قادة من ذوي الميول اليسارية والأصول الإفريقية.

وقال ترامب تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "أنا أقل شخص عنصري في أي مكان في العالم".

يذكر، أن ترامب هاجم خلال الأسبوعين الماضيين أربع نائبات ينحدرن من أقليات، بالإضافة إلى نائب ذو بشرة سوداء يمثل بالثيمور، وأحد المدافعين عن الحقوق المدنية، وفق جريدة "ذو هيل" الأمريكية.

و أثارت هذه الهجمات جدلًا واسعًا في أمريكا، حيث علّق منتقدون: أن ترامب يثير انقسامات عرقية، لحشد قاعدته الشعبية ذات الغالبية البيضاء قبيل الانتخابات الرئاسية.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. تفاصيل اجتماع الكابينت.. نتنياهو يدعم خطة للبناء الفلسطيني في المنطقة c فما المقابل!

حماس توضح حقيقة إعادة تشكيل اللجنة الإدارية بغزة

موقع إسرائيلي يزعم: حماس طلبت من إيران منصات إطلاق صواريخ من طراز BM-21 GRAD

صور : السيطرة على حريق بفندق سكن حجاج غزة بمكة المكرمة

عبد الفتاح مورو يهاجم وجدي غنيم: مجرّد ذكر اسمك يستوجب الوضوء وأنت لست إنسانًا

العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر يعرض صفقة على السلطات الأمريكية على حساب السعودية!

موقع إسرائيلي : الرئيس عباس مثل "ثعبان بطيء لكنه قاتل"

الأخبار الرئيسية

مفوض الاونروا : نواجه هجمات مالية وسياسية حادة والاتهامات الان اصبحت شخصية

ليس هكذا تبنى الخطة.. دبلوماسي إسرائيلي: "صفقة القرن" مثل الوحش "لوخ نس" كلاهما خيالي!

غزة

المكتب الاعلامي الحكومي يوضح حقيقة إعادة تشكيل لجنة إدارية بغزة

الاحمد يوضح حقيقة لقاء محمد اشتيه مع قيادة حماس وهذا ما تسعى اليه الاخيرة!

ملحم: مساع يبذلها الرئيس لرفع نسبة صرف الرواتب ويوجه رسالة للجامعات حول الاقساط