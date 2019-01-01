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تقرير:الاحتلال يقتل 54 فلسطينيا بغزة في النصف الأول من 2019

الثلاثاء 30 يوليو 2019 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير:الاحتلال يقتل 54 فلسطينيا بغزة في النصف الأول من 2019


غزة / سما/

وثّق مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مقتل 54 فلسطينيا، بينهم 12 طفلا و 4 نساء، في قطاع غزة، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام الجاري 2019.

وأفاد المركز في تقرير إحصائي بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 54 فلسطينيا بينهم 12 طفلا و4 نساء، وأصابت 3723 بينهم 1226 طفلا و179 امرأة".

واتهم إسرائيل باستخدام "القوة المميتة" لإيقاع أكبر عدد من الضحايا في صفوف المدنيين، خاصة المشاركين في مسيرات "العودة" السلمية التي تنظم أسبوعيا قرب السياج الفاصل شمال وشرق القطاع.

وسقط الجرحى والشهداء في غزة خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرات "العودة"، إضافة إلى غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي على القطاع على فترات متفرقة منذ بداية العام الجاري.

وقال مركز الميزان إن قوات البحرية الإسرائيلية ارتكبت 207 اعتداءات على الصيادين في عرض البحر قبالة شواطئ غزة، أسفرت عن إصابة 15 صيادا، واعتقال 28 آخرين، إضافة لاحتجاز 11 قاربا، وإلحاق أضرار بمعدات الصيد في 9 حوادث.

كما أشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 88 فلسطينيا، بينهم 22 طفلا من القطاع، خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

وبحسب التقرير، فقد نفذت قوات الاحتلال 27 عملية توغل في مناطق مختلفة من القطاع غزة، أقدمت خلالها على تجريف عشرات الدونمات المزروعة.

وطالب المركز سلطات الاحتلال برفع الحصار غير القانوني المفروض على غزة، بما يشمل مرور الأفراد والبضائع.

ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

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