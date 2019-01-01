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الجامعة العربية تشيد بجاهزية السعودية لاستقبال الحجاج بما في ذلك حجاج فلسطين

الثلاثاء 30 يوليو 2019 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تشيد بجاهزية السعودية لاستقبال الحجاج بما في ذلك حجاج فلسطين


القاهرة /سما/

 أشاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، بما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من جاهزية وتجهيز لتمكين المسلمين من تأدية فريضة الحج بما في ذلك الحجاج الفلسطينيون الذين تستضيفهم المملكة بتوجيهات العاهل السعودي.

وأكد أبو علي في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الثلاثاء، أن جميع المسلمين بما فيهم حجاج فلسطين يشعرون بهذه الفضائل وجميعهم يتوجهون بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على تلك الجهود، مشيرا إلى أن دأب المملكة في هذا كمثل مواقفها من قضية فلسطين عبر عقود الزمن دعما واسنادا وتمكينا في كل المجالات وهو ما يحفظه شعب فلسطين للمملكة العربية السعودية وشعبها.

وشدد على أن الأمر لا يقتصر على ملايين الحجاج بل سائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وهو الأمر الذي تدركه قيادة المملكة العربية السعودية حق الإدراك وتنبري للقيام بالمهام الجليلة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وقيادته المباشرة لمواسم الحج السنوية.

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