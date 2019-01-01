الاحتلال يهدم جدرانا استنادية ويزيل أسلاكا شائكة في قرية النبي صموئيل بالقدس

القدس المحتلة / سما /

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على إزالة أسلاك شائكة وهدم جدرانا استنادية حجرية للمواطن إياد الجعبة، في قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القرية بأن قوات الاحتلال صادرت الأسلاك الشائكة بعد عملية الهدم وقبل مغادرتها المكان، لافتة أن المواطن الجعبة لم يتلق أي إخطار من قبل سلطات الاحتلال بهدم الجدران أو إزالة الاسلاك الشائكة.

يذكر ن قرية النبي صموئيل يقطنها قرابة 500 نسمة يتعرضون لشتى أنواع التنكيل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.