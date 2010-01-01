وزير العمل اللبناني: طلب اعفاء الفلسطينيين من الإجازات يحتاج لتعديل القانون

بيروت /سما/

ذكر وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، إن "الطلب بإعفاء الفلسطينيين من إجازات العمل يحتاج لتعديل القانون، والطلب باستثنائهم من تطبيق القانون غير قابل للتطبيق".

وقال أبو سليمان: إنّ "الفلسطينيين اعترضوا لأنهم يعتبرون أن هناك خصوصية للاجئ، هناك قانون صدر عام 2010 يعفيهم من رسم إجازة العمل وهناك صندوق خاص للفلسطينيين في الضمان الاجتماعي، يستفيدون من تعويض نهاية الخدمة شرط حيازتهم على إجازة عمل. نحن ننفذ هذه الامتيازات، وأعطينا مزيداً من التسهيلات لهم".

وأوضح أنه طلب ورقة خطية بالمطالب "لأفهم ماذا يريدون"، مؤكداً على اقتناعه بأن "وضع الفلسطينيين صعب ونحن نطبق الخصوصية المتعلقة بهم، واعترف بها وأعتبرها حقاً مكتسباً".

وتابع: إن "خطة وزارته طويلة ولا علاقة لها بصفقة القرن​"، مبيّناً أن هناك "ركود اقتصادي قوي في البلد وبطالة بنسب عالية، ونحن خلقنا وفق الخطة 1500 وظيفة حديثة في شهر، وهناك شركات كبرى تستبدل الأجانب باللبنانيين".

واجتمع أبو سليمان، مع رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني حسن منيمنة، يوم الاثنين، في مقر اللجنة في السراي الحكومي، في ظل تغيب الوفد الفلسطيني.

وأعرب أبو سليمان، عقب اللقاء لعدم حضور الوفد الفلسطيني الى الاجتماع، مضيفاً: "طريقة الحوار في هذا الشكل من خلال إملاء الشروط مسبقاً أمر نرفضه، ونتمنى أن نتعامل معاً بطريقة أفضل"، مطالباً الفلسطينيين بـ " تقديم اقتراحاتهم خطيا لنتعاطى معها".

من جهته، قال منيمنة: إن "اللقاء كان لمتابعة ايجاد حلول لقضية العمالة الفلسطينية، ولقد أبلغنا الأخوة الفلسطينيون اعتذارهم عن عدم حضور الاجتماع، كما وأبلغونا وجهة نظرهم القائلة أنهم لم يحصلوا على أي وعود جدية لمعالجة القضية".

وأشار إلى أننا "سنستمر في الحوار مع الوزير، ونأمل في التوصل إلى حلول مناسبة، ثمة مسائل حلت وأخرى نعمل بالتعاون، مع الفلسطينيين لإيجاد حل لها".

بدوره، بيّن المسؤول الفلسطيني في لبنان اللواء منير المقدح، الثلاثاء، إن "قرار وزارة العمل يوصل إلى التوطين والمطلوب تجميده، حتى تنجز لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مهامها، وما يتم اتخاذه من قرارات سيوافق عليه الشعب الفلسطيني".

وأضاف المقدح: إن "هناك تنسيقاً دائماً مع الجيش اللبناني والشعب الفلسطيني أثبت أنه حضاري"، لافتاً الى أن المسيرات في المخيمات الفلسطينية سلمية.