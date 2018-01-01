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ماني يتكفل ببناء مدرسة ومستشفى لأهل قريته في السنغال

الثلاثاء 30 يوليو 2019 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماني يتكفل ببناء مدرسة ومستشفى لأهل قريته في السنغال


وكالات / سما /

اهتمت الصحف الإنجليزية بالزيارة التي قام بها النجم السنغالي ساديو ماني هداف ليفربول الإنجليزي لمقر بناء مدرسة جديدة في مسقط رأسه، في مشروع يتحمله اللاعب على نفقته الشخصية.

تصل تكلفة بناء المدرسة 250 ألف جنيه استرليني، وسبق لساديو ماني أن تحمل الجانب المالي لبناء مستشفى أيضاً لخدمة ابناء قريته في السنغال.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن ماني هداف الدوري الإنجليزي في الموسم السابق (2018-2019)، يتولى الإنفاق على العديد من العائلات الفقيرة في مسقط رأسه بالسنغال، حيث يرسل له معاش شهري باستمرار.

لم ينضم ماني إلى فترة تحضير ليفربول للموسم الجديد حيث يقضي أجازته بعد أن أنهى مع منتخب بلاده بطولة كأس أمم إفريقيا في المرتبة الثانية بعد الخسارة أمام الجزائربنتيجة (1-0)، ولم يتم تحديد موعد عودته للتدريب مع ناديه.

وبدأ ليفربول معسكره التدريبي في فرنسا،وشهدت قائمة الفريق عودة ثلاثة من أهم لاعبي الفريق وهم المصري محمد صلاح والبرازيليين روبيرتو فيرمينو والحارس أليسون بيكر.

ويلعب ليفربول مباراة ودية واحدة فقط خلال معسكره المغلق في فرنسا، ضد أولمبيك ليون مساء يوم الأربعاء القادم.

#ساديو ماني #السنغال

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