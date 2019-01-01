تنمية سلفيت والاغاثة الفرنسية الاسلامية يبدأن بتنفيذ المرحلة الثالثة بكفالة 53 أسرة من الايتام

سلفيت / سما /

بدأت مديرية التنمية الاجتماعية في سلفيت، وبتمويل من مؤسسة الاغاثة الفرنسية الاسلامية بتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج المساعدات الخاص بكفالة الأيتام وتم اعتماد 53 اسرة تعيل ايتام من المستفيدين من خدمات وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظة .

وقال مدير المديرية خالد الكخن، خلال لقائه مع ممثلي مؤسسة الاغاثة ، بحضور جمال دحدول مرشد الأيتام في المديرية ، و راية الدباس مطور مجتمعي في الاغاثة ، اسيل الاطرش مديرة دائرة قسم الحماية ، أن المديرية تحرص على التواصل الفعال مع الشراكات المجتمعية، بهدف تقديم الخدمات للمستفيدين ، الامر الذي يخفف من الأعباء عنهم .

وتابع الكخن، أن البدء بتنفيذ المرحلة الثالثة في هذه الظروف الصعبة، أمر في غاية الأهمية ، مثمنا التعاون البناء مع مؤسسة الاغاثة الفرنسية الاسلامية ، والتطلع لمزيد من التعاون المستمر .

ومن جانبه قال دحدوح أن الهدف من البرنامج يتمثل بتحقيق أوسع شريحة استهداف للمستفيدين بما يحقق النزاهة والشفافية والانصاف وعدم الازدواجية ، بما ساهم في توفير الحماية الاجتماعية وتوفير العيش الكريم لأسر الأيتام ، لتمكينها من العيش بكرامة عبر الكفالات للأيتام وأسرهم.