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مصر: رجل يقتل زوجته فور خروجها من العمليات لأنها أنجبت أنثى!

الثلاثاء 30 يوليو 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: رجل يقتل زوجته فور خروجها من العمليات لأنها أنجبت أنثى!


القاهرة / وكالات /

أقدم مواطن مصري على قتل زوجته بعد خروجها من غرفة العمليات لأنها أنجبت أنثى.

ونشرت صفحة "صوت أطباء مصر"، امسالأحد، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نبأ الحادثة المؤسفة، حيث قام زوج بقتل زوجته بضربها بعنف بعد خروجها من غرفة العمليات بسبب ولادتها أنثى.

وقالت الصفحة في منشور لها: "وفاة سيدة في مستشفى المطرية قبل قليل بعد إجرائها عملية ولادة قيصرية".

وأضافت الصفحة أن الزوج ولدى معرفته بولادتها لأنثى، إنهال عليها بالضرب بعد خروجها من العملية وتعمد ركلها على مكان العملية، ما أدى إلى حدوث نزف شديد ووفاتها.

وتابعت الصفحة أنه تم إلقاء القبض على الرجل بعد أن احتجزه أمن المستشفى.

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