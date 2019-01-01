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الحية يدعو إلى إطلاق يد المقاومة بالضفة ردًا على جرائم الاحتلال

الثلاثاء 30 يوليو 2019 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية يدعو إلى إطلاق يد المقاومة بالضفة ردًا على جرائم الاحتلال


غزة / سما /

دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، السلطة إلى إطلاق يد المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة ردا على جرائم الاحتلال وانتهاكاته في القدس المحتلة.

وطالب الحية خلال جلسة لبحث الاعتداءات الصهيونية على مدينة القدس، أجهزة السلطة برفع يدها عن المقاومة التي هي الرد الحقيقي لمقاومة الاحتلال ومواجهته.

وأردف: لتطلق يد المقاومة الشعبية والسلمية والمسلحة في مواجهة الاحتلال؛ فهي الرد الطبيعي على جرائمه.

ودعا الحية الكل الوطني إلى الرد العملي على جرائم الاحتلال عبر تحقيق وحدة وطنية وحالة وطنية عامة لمواجهة كل التحديات، مضيفا أن هذه دعوة للجميع للذهاب نحو تحقيق وحدة وطنية.

وندد بموقف الإدارة الأمريكية الذي حال دون صدور بيان من مجلس الأمن يندد بفعل الاحتلال بهدم البيوت في حي واد الحمص بالقدس المحتلة.

ولفت الحية إلى أن هذا يقتضي مخاطبة البرلمانات الدولية والجهات المعنية بأن فعل الإدارة الأمريكية هذا إنما يصادر القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني الذي يعتبر الأرض الفلسطينية والقدس تحت الاحتلال، فكيف لهذه الدولة أن تقرر القفز عن القرارات الدولية.

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