الكلية الجامعية تخرج دفعة جديدة من طلبة الدراسات الإنسانية والإعلام والعلوم التربوية

غزة / سما /

تواصلت في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية احتفالات تخريج الفوج العشرين "الريادة والإبداع" لليوم الثاني على التوالي، وخصصت لخريجي قسم الدراسات الإنسانية والإعلام والعلوم التربوية،، حيث انطلقت وسط أجواء احتفالية بهيجة بحضور ومشاركة دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق الدكتور إسماعيل هنية، الدكتور محمد العكلوك نائب رئيس مجلس الأمناء، الأستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية، وأعضاء من مجلس الأمناء ونواب الرئيس ومساعديهم وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية ونخبة من المسئولين في المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية والأكاديمية، ولفيف من الوجهاء والأعيان والخريجين وذويهم.

عشرون عاما من التميز

ومع انطلاق وقائع الاحتفال رحب الدكتور محمد العكلوك بالحضور، وقال: "انه لمن دواعي سروري ان اقف بين ايديكم في هذا الحفل المهيب لنخرج دفعة جديدة من أبناء الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ضمن الفوج العشرين، هذه الكلية الرائدة التي خرجت الأجيال المتميزة لخدمة المجتمع الفلسطيني عبر برامجها واختصاصاتها الفريدة في درجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والدبلوم المهني، لتكون شامة على جبين المؤسسات الأكاديمية العاملة في الأراضي الفلسطينية في مجال العلوم التقنية والمهنية".

وأضاف العكلوك: "تمر القضية الفلسطينية في مرحلة صعبة أثرت على كافة مناحي الحياة وفي مقدمتها الحياة التعليمية، وبالرغم من ذلك فقد واصل مجلس الأمناء مسئولياته تجاه الكلية الجامعية وحافظ على استمرار بقاءها صرحا أكاديميا شامخا يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني، وما زلنا نعمل على تلمس حاجات وتطلعات سوق العمل من البرامج والاختصاصات، شاكرا ثقة الأهالي في اختيار الكلية الجامعية لبناء مستقبل أبناءهم المشرق، وداعيا الخريجين إلى أن يكونوا خير سفراء لكليتهم في المجتمع وأن يعملوا بكل ما أوتوا من قوة على بناءه وتنميته وإلحاقه بركب المجتمعات المتحضرة".

فوج الريادة والإبداع

وفي كلمته قال الأستاذ الدكتور رفعتم رستم: "حرصا من على الارتقاء بكليتنا الرائدة ولتبقى رائدة الإبداع والتميز في المجتمع الفلسطيني، فقد عملنا على تحديث برامجنا بما يتوافق مع متطلبات الجودة والنوعية العالمية وتقديم برامج واختصاصات جديدة تطرح لأول مرة على مستوى الوطن في مجالات البكالوريوس مثل هندسة التشييد وإدارة المشاريع، وهندسة أمن المعلومات السيبراني، وطرحنا في مجال الدبلوم المتوسط برامج الطاقة الشمسية وهندسة التبريد والتكييف وتصميم وبرمجة الألعاب الالكترونية وهندسة تحلية ومعالجة المياه، والتي نهدف من خلالها إلى خدمة طلبتنا الأحباب وتوفير فرص التشغيل المتميزة لهم بعد التخرج".

برامج ومرافق جديدة

وأفاد رستم: "عملنا كذلك على تطوير مرافق الكلية وبنيتها التحتية بما يخدم العملية الأكاديمية والتقنية من خلال افتتاح مختبرات متطورة جديدة في العديد من المجالات والاختصاصات لتواكب المتغيرات التكنولوجية السريعة وتتوافق مع حاجات سوق العمل، وتلبي المهارات المطلوبة من الخريجين، حيث افتتحنا مؤخرا مختبر المحاكاة للتمريض الأول من نوعه في قطاع غزة، والذي يشكل إضافة نوعية لمختبرات الكلية التخصصية، حيث سيمكن طلبتنا من التدريب على أحدث الأجهزة الطبية في بيئة تكنولوجية تحاكي المستشفيات الحقيقية والمرافق الصحية المتقدمة".

منح متعددة

وذكر رستم:" أما بالنسبة لطلبة الثانوية العامة الجدد، فإنه يسعدنا أن نزف لهم بشرى تقديم الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية منحة إضافية بقيمة 100$ لعدد 300 طالب جديد، بالإضافة إلى برنامج تقسيط ميسر يتم باختيار الطالب نفسه، علاوةً على تخفيض سعر الساعة في العديد من البرامج وذلك تقديراً للظروف الاقتصادية الصعبة، كما اتخذت الكلية كل ما يلزم من إجراءات وترتيبات في مقرها الرئيس وفرعها بخان يونس لاستقبالكم بالشكل الحضاري الذي يليق بكم، ونتطلع لأن نراكم تزينون هذه المنصة بعد أعوام قليلة".

وقال رستم: "لا يخفى عليكم الأزمة المالية التي عصفت بكافة مكونات الحياة في قطاعنا الحبيب بما فيها كبرى جامعات الوطن العامة، مما جعلت هذه الجامعات والكلية الجامعية تدق ناقوس الخطر على المستوى المحلي والدولي لإنقاذ التعليم العالي في فلسطين، وتواصلت مع العديد من الجامعات الكبرى العامة والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية للتدخل العاجل".

وبدموع الفرح والسعادة، ألقت إيمان شبير خريجة دبلوم العلاقات العامة والإعلان كلمة الخريجين نيابة عن زملائها وزميلاتها المحتفى بهم، وعبرت عن سعادتها لاعتلاء منصة التخرج وتقديم الشكر الكبير لمن كانوا لها سنداً وعوناً خلال مسيرتها التعليمية، ولرائدة الإبداع والتميز التي كانت الحاضن الأكبر لها بتوفير بيئة تعليمية قوية، والتي تتميز بزرع الفرحة في قلوب طلبتها والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف، وقالت: "حق لنا أن نفخر بانتمائنا لهذه المؤسسة الشامخة، كما ونفخر بتخرجنا منها ونعاهدها أن نكون خير سفراء لها في المجتمع".

ومع تواصل فقرات احتفالات اليوم الثاني من فوج الريادة والإبداع، تلا الدكتور ماهر عجور نائب رئيس الكلية للشؤون الأكاديمية بروتوكول استكمال تخريج طلبة قسم الدراسات الإنسانية والإعلام والعلوم التربوية لتكريمهم وتوزيع شهادات التخرج عليهم.