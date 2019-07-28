مكسيم خليل يثير الجدل بصورة طفلة جريحة

وكالات / سما /

شارك الفنان مكسيم خليل عبر “إنستغرام”، صورا مؤثرة لأطفال سوريين أصيبوا خلال الحرب السورية المستمرة منذ سنوات.

وفاجأ مكسيم الجميع بإطلاق “تحدي 3 دقايق”، وعلق قائلا: “تحدي جديد مختلف تحدّ فيه كل إنسان .. يمكن ما بسلّي متل باقي التحديات يلي بتصير عالسوشال ميديا.. بس يمكن يكون مفيد لأرواحنا يلي عم نحاول طول الوقت نغلفها بأنواع مختلفة من المشاعر لحتى نحميها”.

وتابع: “التحدي هو انك تطلع بهالعيون تلات دقايق متواصلة. من دون ما تحس انه عم يحاكيك وتجاوبه، من دون ما تسمع شو سمع وتشوف شو شاف من دون ما يمرق الخوف لقلبك من دون ما يمشي القهر والظلم بدمك.. من دون ما تفكر بأبوه وأمه .. بتخته.. بكتبه بمدرسته .. حتى بسندويشته وتغص”.

وأضاف: “اطلع بس تلات دقايق متواصلة ورح تحكو كتير.. وتفهم عليه وتصيرو صحبة رح تاخده عالجنينة وتتمرجحو سوا.. رح تعرف شو عميوجعه وشو عم يبكيه.. ورح يحكيلك عن أحلامه الصغيرة البريئة متله.. ورح تقله مو ذنبك .. ورح تقله الله يحميك”.

وكتب أيضا: “بتحداك مهما كان اليأس والإحباط واللاجدوى ومهما كانت الأسباب يلي مخليتك بعيد عنه .. ما تقله سامحني. انا مالي ذنب بس سامحني.. طلع بهالعيون وشوف الانسان يلي جواتك قديشه عايش ومستنيك .. ياترى رح تقدر تتحدا حالك والزمن والخوف وتطلع بهالعيون بس 3 دقايق”.

وختم كلامه: “مين رح يشارك بهالتحدي ويكتب شو سمع وشو حكى معه او مع رفقاته مو بس بسوريا ..وبكل العالم.. يمكن نقدر كلنا نقول بحب وعن قناعة: اوقفوا قتل الاطفال والمدنيين بسوريا و بالعالم. حتى لو جوات قلبنا قلناها… اكيد الكون ببياضه وبسواده.. بيسمع”.





