سميرة سعيد تنضم للجنة تحكيم "the Voice" للمرة الأولى

وكالات / سما /

انضمت الديفا سميرة سعيد للمرة الأولى إلى لجنة تحكيم برنامج ""the Voice بصيغته العربية، كما يعود النجم اللبناني راغب علامة من جديد للجنة التي تضم المطربة أحلام.

ومع قرب البدء بتصوير المرحلة الأولى "الصوت وبس" من البرنامج، يترقّب الجمهور والنقّاد على حدّ سواء عودة الثنائي راغب وأحلام معًا مجددًا، كما يتطلّعون إلى معرفة نظراء الفائزين باللقب في المواسم الأربعة السابقة.

يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد كانت أغنيتها الجديدة "متدلع" علي موقع اليوتيوب وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان على صابر وتوزيع ومكس محب الراوي.