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اكتشاف منصة إطلاق صواريخ في حقيبة مسافر بمطار أمريكي

الثلاثاء 30 يوليو 2019 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف منصة إطلاق صواريخ في حقيبة مسافر بمطار أمريكي


وكالات / سما /

قالت السلطات الأمريكية، إن منصة لإطلاق الصواريخ قد اكتشفت في حقيبة مسافر بمطار قرب العاصمة واشنطن.

وعثرت الشرطة في مطار بالتيمور/واشنطن الدولي على منصة الإطلاق، في حقيبة على جهاز فحص روتيني، وفقا لما أعلنته إدارة أمن النقل، في بيان لها.

وأضافت الإدارة أن صاحب الحقيبة قال إنه عسكري في الخدمة، ويسافر من الكويت إلى مدينته، ويريد أن يحتفظ بالمنصة كتذكار.

وقالت الإدارة "لحسن الحظ، أن المنصة غير فعالة"، مضيفة "أنه تم ضبط المنصة، وتسليمها إلى دائرة مكافحة الحرائق بالولاية، لحفظها بشكل آمن. وقد سُمح للرجل بمواصلة رحلته".

#منصة #صواريخ #حقيبة

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