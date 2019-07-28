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"المدينة الملعونة" لغز يبحث عن حل في روسيا

الثلاثاء 30 يوليو 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"المدينة الملعونة" لغز يبحث عن حل في روسيا


وكالات / سما /

مدينة الموتى في روسيا تقع خارج قرية دارجافس في أوسيتيا الشمالية بروسيا، الوصول إليها مغامرة صعبة لأن طريقها غير ممهد فكلما حاول العمال العمل بالقرب منها أصابتهم لعنة بثت الرعب داخلهم ويفرون سريعا من المكان ، حسب ما ورد فى موقع "ancient pages".

ويقال إن المدينة ضربها مرض الطاعون في القرن الـ 14 ويعتلي قمتها مبان من شكلها خمن العلماء أنها منذ 2000 عام وضرب مرض الطاعون سكانها وقضى على 90% منهم تقريبا واضطروا إلى بناء محاجر صحية للعيش فيها وماتوا بسبب انتشار المرض بينهم بسرعة كبيرة.

الغريب أن المعلومات المتوافرة عن المدينة قليلة جدا، فكلما حاول الباحثون الوصول لنتيجة كانت نهايتهم مرعبة جدا، وعلى سبيل المثال من الأبحاث التي وصلت إلينا "اكتشف العلماء أن عددا من الأجسام داخل المنازل دفنت في قوارب خشبية قديمة ولكن السؤال لماذا استخدمت القوارب في مكان لا توجد فيه أنهار؟ ومن المحير أيضا أنهم وجدوا بئرا أمام كل قبر حتى الآن لا يفهم أحد لغز المدينة.

#المدينة الملعونة #روسيا #قرية دارجافس

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