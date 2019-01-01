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اشتية يؤكد : تشكيل لجنة لتنفيذ قرار القيادة بتعليق الاتفاقيات مع إسرائيل

الثلاثاء 30 يوليو 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يؤكد : تشكيل لجنة لتنفيذ قرار القيادة بتعليق الاتفاقيات مع إسرائيل


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن القيادة الفلسطينية، شكّلت لجنة، صباح الثلاثاء، لتنفيذ قرارها الخاص، بتعليق الاتفاقيات مع إٍسرائيل. 

وأضاف "اشتية" في كلمة له، الثلاثاء، في المؤتمر السنوي العام لمنظمة الاشتراكية الدولية، المنعقد في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، إن قرار القيادة جاء "نتيجة خرق إسرائيل لكل الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية". 

والخميس، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ووضع آليات لتنفيذ ذلك. 

وانطلقت، الثلاثاء، أعمال المؤتمر السنوي العام لمنظمة الاشتراكية الدولية، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، بحضور 100 مشارك يمثلون الأحزاب السياسية من 25 دولة في العالم.

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