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5 نصائح نفسية لتعزيز العلاقة الزوجية

الثلاثاء 30 يوليو 2019 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 نصائح نفسية لتعزيز العلاقة الزوجية


وكالات / سما /

مع مرور الوقت قد يقل الحب وتتبدل المشاعر بين الأزواج، نظرا لظروف الحياة والروتين والملل الذى يعيشوه، مما يعرضهم لمشاكل نفسية واكتئاب شديد يؤثر على حياتهم وحياة ابنائهم، لذلك ويقدم موقع  huffingtonpost بعض النصائح النفسية لتعزيز وتجديد الحب بين الازواج وهى:

1:قد يهمل الزوجين التعبير عن مشاعرهم بكلمات الحب والإعجاب، على الرغم من تأثيرها القوى عليهم فلا بد من التعبير عن الحب بالكلمات والأفعال معا.

2:تقديم الهدايا البسيطة بين الازواج تعمل على تجديد العلاقة بينهم وتزيد من مشاعر الحب، وتشعر الطرف الاخر بالاهتمام والمودة.

3:اعتنى بمظهرك دائما، فيريد الطرف الاخر أن يراك دائما مثل اول مرة التقيتم فيها حتى لو مر الزمن عليكم ولكن الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية أمر مهم لتجديد العلاقات.

4:من الممكن ان تذهب انت وزوجتك لرحلة رومانسية لتجديد الحب بينكم فى مكان تحبوه وبه ذكريات جميلة، فذلك من الطرق التى تعالج الاكتئاب والخلافات الازواج.

5:ابتعد عن المقارنة بين زوجتك وبين اى سيدة أخرى ، حتى لا تشعرها بالنقص والغيرة وتتعرض للخلافات المستمرة، ولكن امدحها دائما واشكرها على اى شئ تقدمه لك، والعكس صحيح عند الزوجات.

#نصائح #العلاقة الزوجية

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