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الشرطة البرازيلية تغلق تحقيقات اتهام نيمار بالاغتصاب

الثلاثاء 30 يوليو 2019 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة البرازيلية تغلق تحقيقات اتهام نيمار بالاغتصاب


وكالات / سما /

أغلقت الشرطة البرازيلية ملف التحقيقات الخاص بتهمة الاغتصاب الموجهة ضد نجم البرازيل نيمار دا سيلفا بعد أن فشلت في إيجاد دلائل على ذلك الاتهام.

وكان نيمار قد وجهت له التهمة من جانب تيرنداد عارضة الأزياء البرازيلية والتي إدعت بأنه قام بالاعتداء عليها في باريس في 15 مايو السابق وأنها تنتظر أن يدفع الثمن على فعلته، وظهر نيمار بعدها للدفاع عن نفسه وذلك من خلال فيديو أظهر فيه صور لمراسلاته الودية بينه وبين الفتاة.

وأكملت شرطة ساوباولو التحقيقات ووجد المحققون أن الأدلة التي قدمتها “ترينداد” غير كافية لتوجيه الاتهام لنيمار.

وسيتم تسليم تقرير الشرطة إلى مكتب المدعي العام في ساو باولو والذي سيُقرر قريباً ما إذا كان سيتم التوجيه الاتهام له أم لا.

ومازال نجم باريس سان جيرمان يواجه عدم الوضوح بشأن مستقبله الكروي، حيث يريد لاعب برشلونة السابق الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية في أقرب وقت ولكن لم يتم تقديم العرض المناسب لناديه حتى الآن.

#الشرطة البرازيلية #الاغتصاب #نيمار

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