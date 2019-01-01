تفاصيل انتقال نيكولاس بيبي إلى آرسنال

وكالات / سما /

أكدت وسائل الإعلام الإنجليزية أن نادي آرسنال الإنجليزي أنهى اتفاقه مع ليل الفرنسي بشأن التعاقد مع المهاجم والجناح الإيفواري نيكولاس بيبي.

وكشفت مصادر الديلي ميل الإنجليزية عن تفاصيل وأرقام صفقة انتقال الإيفواري نيكولاس بيبي من صفوف ليل الفرنسي إلى آرسنال الإنجليزي.

وأفادت الصحيفة الإنجليزية أن آرسنال سوف يدفع مبلغاً قيمته 72 مليون جنية إسترليني على 5 سنوات لنادي ليل للتعاقد مع الإيفواري نيكولاس بيبي.

وتابعت الديلي ميل أن آرسنال سيدفع هذا الصيف مبلغاً قيمته 20 مليون جنية إسترليني فقط للتوقيع مع بيبي على أن يتم تقسيط مبلغ 52 مليون جنية إسترليني على 5 سنوات.

وذكرت صحيفة “الديلي ميل ” الإنجليزية أن آرسنال أيضاً اتفق مع نيكولاس بيبي ووكلاء أعماله على كافة البنود الشخصية في عقد اللاعب مع الجانرز.

وكشفت الصحيفة الإنجليزية الموثوقة أن نيكولاس بيبي سوف يطير إلى العاصمة الإنجليزية لندن هذا الأسبوع من أجل الخضوع للكشوفات الطبية وإكمال انتقاله إلى صفوف آرسنال بشكل رسمي.