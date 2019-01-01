يوفنتوس: لدينا عروض لباولو ديبالا

وكالات / سما /

اعترف نادي يوفنتوس بتلقيه عروض للتعاقد مع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا خلال سوق الانتقالات الصيفية، مع ارتباطه بالتوقيع مع روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد.

وأثناء تواجد بافيل نيدفيد نائي رئيس يوفنتوس في حفل قرعة الدوري الإيطالي قال: “لدينا بضعة عروض لباولو ديبالا ولكننا سننتظر قبل حسم مستقبله فنحنا ما زلنا نحاول تحسين الفريق”.

وعن إمكانية ضم البلجيكي لوكاكو قال بافيل: “دعونا نرى ما سيحدث، لا يمكننا الدخولي تفاصيل الآن أو التحدث عن لوكاكو أو أي لاعب آخر لكننا سوف نقرر سوياً”.

وأشارت شبكة سكاي سبورت إلى أن يوفنتوس سيقوم بتقديم عرض لمانشستر يونايتد لشراء روميلو لوكاكو مقابل أن يتم إدخال ديبالا في الصفقة مع حصول النادي الإيطالي على 15 مليون يورو.

وأكدت أن إدارة النادي حصلت على موافقة المدرب ماورتسيو ساري لبيع ديبالا لأنه بإمكانه استخدام لوكاكو كرأس حربة مع إشراك كريستيانو رونالدو في دوره الأصلي كجناح أيسر.

وفي نفس الوقت فإن البيانكونيري يعلم أن بإمكانية تعطيل صفقة انتقال لوكاكو إلى إنتر ميلان حتى إن كلفه الأمر التضحية بأحد لاعبيه المحبوبين جماهيرياً.