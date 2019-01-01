رونالدو يتراجع عن أقواله موضحاً سبب رحيله عن ريال مدريد

وكالات / سما /

تراجع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تصريحاته السابقة بخصوص أسباب رحيله المُر عن ريال مدريد والذي جاء كالصاعقة على جماهير النادي.

فبعد ما يقرب من عام عن رحيله عن الريال وانتقاله ليوفنتوس عاد رونالدو لمدريد ليتسلم جائزة الماركا كأحد الرياضيين المؤثرين عبر التاريخ وأجاب عن السؤال الموجه له لمعرفة سبب رحيله بشكلٍ مختلف عما كان عليه قبل عام.

فقال كريستيانو أثناء حواره مع الصحيفة الإسبانية: “تغيرت قليلاً بعد أن غادرت مدريد لأنني كنت بحاجز إلى حافز إضافي في حياتي المهنية بعد أن فزت بكل شىء مع الريال، فكنت بحاجة إلى التغيير لكي أتمكن عن التعبير أكثر عن نفسي لأنني أعتقد أنه لا يزال أمامي الكثير لأقدمه”.

استطرد نجم المرينجي السابق: “كل في يوفنتوس لديه دوافع كبيرة وأنا أحب ما أقوم به والفوز بالألقاب، وفي العام الماضي وللحمد لله فزنا بثلاثة ألقاب، الدوري والكأس ودوري الأمم الأوروبية مع البرتغال لذلك فقد كان عاماً رائعاً”.

كان كريستيانو قبل عام من الآن قد اتهم الرئيس فلورنتينيو بيريز بأنه خلف رحيله عن النادي الملكي لأنه كان يشعر بأن الرئيس لم يعد يرغب به بنفس بالقوة ولم يعد لا غني عنه كما كان في السابق وأنه لم يرحل لأجل المال.

وجاء أثناء حديثه قبل عام التالي: “الحقيقة أن الرئيس يريدني في ريال مدريد ولكن في نفس الوقت فقد أظهر لي بأن رحيلي لن يسبب أي مشكلة”.