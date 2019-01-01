  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رونالدو يتراجع عن أقواله موضحاً سبب رحيله عن ريال مدريد

الثلاثاء 30 يوليو 2019 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يتراجع عن أقواله موضحاً سبب رحيله عن ريال مدريد


وكالات / سما /

تراجع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تصريحاته السابقة بخصوص أسباب رحيله المُر عن ريال مدريد والذي جاء كالصاعقة على جماهير النادي.

فبعد ما يقرب من عام عن رحيله عن الريال وانتقاله ليوفنتوس عاد رونالدو لمدريد ليتسلم جائزة الماركا كأحد الرياضيين المؤثرين عبر التاريخ وأجاب عن السؤال الموجه له لمعرفة سبب رحيله بشكلٍ مختلف عما كان عليه قبل عام.

فقال كريستيانو أثناء حواره مع الصحيفة الإسبانية: “تغيرت قليلاً بعد أن غادرت مدريد لأنني كنت بحاجز إلى حافز إضافي في حياتي المهنية بعد أن فزت بكل شىء مع الريال، فكنت بحاجة إلى التغيير لكي أتمكن عن التعبير أكثر عن نفسي لأنني أعتقد أنه لا يزال أمامي الكثير لأقدمه”.

استطرد نجم المرينجي السابق: “كل في يوفنتوس لديه دوافع كبيرة وأنا أحب ما أقوم به والفوز بالألقاب، وفي العام الماضي وللحمد لله فزنا بثلاثة ألقاب، الدوري والكأس ودوري الأمم الأوروبية مع البرتغال لذلك فقد كان عاماً رائعاً”.

كان كريستيانو قبل عام من الآن قد اتهم الرئيس فلورنتينيو بيريز بأنه خلف رحيله عن النادي الملكي لأنه كان يشعر بأن الرئيس لم يعد يرغب به بنفس بالقوة ولم يعد لا غني عنه كما كان في السابق وأنه لم يرحل لأجل المال.

وجاء أثناء حديثه قبل عام التالي: “الحقيقة أن الرئيس يريدني في ريال مدريد ولكن في نفس الوقت فقد أظهر لي بأن رحيلي لن يسبب أي مشكلة”.

#فلورنتينو بيريز #رونالدو

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. تفاصيل اجتماع الكابينت.. نتنياهو يدعم خطة للبناء الفلسطيني في المنطقة c فما المقابل!

ضابط إسرائيلي: لا نملك معلومات عن جنودنا الأسرى وخطاب أبو عبيدة حمل 6 رسائل!

حماس توضح حقيقة إعادة تشكيل اللجنة الإدارية بغزة

قرار هام من الحكومة بخصوص الرسوم الجامعية في الضفة وغزة

وكيل وزارة التعليم يوضح أسباب الغاء الاعتماد لثلاث مؤسسات تعليمية في غزة

الجهاد: إن كان عباس جاداً فعليه اتخاذ سلسلة من الإجراءات تتمثل بالتالي..

عبد الفتاح مورو يهاجم وجدي غنيم: مجرّد ذكر اسمك يستوجب الوضوء وأنت لست إنسانًا

الأخبار الرئيسية

ملحم: مساع يبذلها الرئيس لرفع نسبة صرف الرواتب ويوجه رسالة للجامعات حول الاقساط

اشتية

اشتية يؤكد : تشكيل لجنة لتنفيذ قرار القيادة بتعليق الاتفاقيات مع إسرائيل

الكابينيت يناقش بناء 6000 وحدة سكنية استيطانية بالضفة المحتلة لليهود و 700 للفلسطينيين

موقع إسرائيلي يزعم: حماس طلبت من إيران منصات إطلاق صواريخ من طراز BM-21 GRAD

موقع إسرائيلي : الرئيس عباس مثل "ثعبان بطيء لكنه قاتل"