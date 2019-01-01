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السودان.. وفاة والدة البشير

الثلاثاء 30 يوليو 2019 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السودان.. وفاة والدة البشير


وكالات

توفيت هدية محمد الزين، والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مساء الاثنين، بأحد مستشفيات العاصمة الخرطوم، بحسب إعلام محلي. 

ونقلت وسائل إعلام محلية أن والدة البشير توفيت بعد معاناتها مع المرض، دون ذكر معلومات عن عمرها أو نوع المرض. 

وأشارت إلى أن صحتها تدهورت في الأيام الأخيرة، وتوفيت بمستشفى علياء التخصصي (يتبع للجيش). 

وأفادت صحيفتا الانتباهة (خاصة) و"باج نيوز" (خاصة) على موقعهما الإلكترونيين بأن والدة البشير طلبت زيارة ابنها (البشير 75 عاما) في السجن، لكنها لم تتمكن من ذلك. 


وعزل الجيش البشير، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، بعد احتجاجات شعبية متواصلة لأكثر من خمسة أشهر.

ويقبع البشير في سجن كوبر شمالي الخرطوم، حيث يواجه عدة تهم بينها "التحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين"، و"تدبير انقلاب 1989" والفساد المالي.

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