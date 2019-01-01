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غضب في اليمين الإسرائيلي مما نشر حول خطة نتنياهو لمشاريع بناء فلسطينية

الثلاثاء 30 يوليو 2019 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غضب في اليمين الإسرائيلي مما نشر حول خطة نتنياهو لمشاريع بناء فلسطينية


القدس المحتلة / سما /

أعرب عدد من رؤساء السلطات المحلية لمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية عن رفضهم الشديد لما كشف عنه الاعلام الرسمي الإسرائيلي من ان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، يدفع بمشاريع بناء خاصة للفلسطينيين في مناطق C في الضفة الغربية الخاضعة امنيا واداريا لإسرائيل، وذلك الى جانب تشجيع البناء الاستيطاني في هذه المناطق.

 وأكد بعض رؤساء المستوطنات انه من غير المقبول ربط البناء الاستيطاني بمشاريع بناء موازية للفلسطينيين، وطالب هؤلاء الحكومة الإسرائيلية بالتعامل بقضبة من حديد مع البناء الفلسطيني غير المرخص في هذه المناطق، على حد تعبيرهم.

ودعا رؤساء المستوطنات الحكومة الإسرائيلية الى "السماح بمشاريع البناء الاستيطانية في الضفة الغربية وغور الأردن بدون قيد او شرط".    

وكانت قناة "كان" للتلفزيون الإسرائيلي قد كشفت الليلة المنصرمة، عن ان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبادر الى خطة استثنائية، تنص على إقامة مشاريع بناء لفلسطينيين في مناطق C، بالتوازي مع الدفع قدما للبناء الاستيطاني في هذه المناطق. 

وأضافت القناة أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية ناقش هذه الخطة وأن بعض أعضاء المجلس أبدوا تحفظات حيالها.

كما وصفت جهات في ذات المجلس الخطة بأنها حساسة في إشارة الى امكانية وجود علاقة بينها وبين زيارة جارد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمنطقة قريبا، وخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بتسمية "صفقة القرن".

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