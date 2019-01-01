  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: استدعاء طفل في الثالثة من عمره للتحقيق نموذج صارخ لإجرام الاحتلال بحق الطفولة

الإثنين 29 يوليو 2019 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: استدعاء طفل في الثالثة من عمره للتحقيق نموذج صارخ لإجرام الاحتلال بحق الطفولة


رام الله / سما /

استهجنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الاثنين، قيام سلطات الاحتلال بتسليم استدعاء تحقيق للطفل المقدسي القاصر محمد ربيع عليان (3 سنوات) من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، بحجة "القاء حجارة باتجاه مركبة لقوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة اليوم، وقامت بملاحقة الطفل عليان وخلال ذلك تواجدت عائلته في المكان وطالبتها الشرطة بإحضاره يوم غد للتحقيق في مركز الشرطة، وسلمتها الاستدعاء.

واستنكر رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، اقدام سلطات الاحتلال على استدعاء الطفل عليان وهو بعمر الثلاث سنوات، مؤكدا أن الاحتلال يرتكب جرائم علنية وواضحة بحق القاصرين، وأن الطفولة الفلسطينية تتعرض للخطر الشديد والدائم في ظل صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الاسرائيلية المسعورة للقانون الدولي، ولاتفاقية حقوق الطفل العالمية.

وأكد أن سلطات الاحتلال صعدّت من استهدافها للقدس والمقدسيين خلال السنوات القليلة الماضية، ولوحظ أن هناك هجمة منظمة بحق الأطفال المقدسيين بشكل خاص، وتصاعدت حملات الاعتقال للمقدسيين، بهدف تشويه مستقبل الأطفال، وتدمير واقع الشباب الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني يكشف موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2019

سخرية إسرائيلية من المطبع السعودي: جاء يبحث عن يهوديات فلم “تعبره” ولا واحدة! (فيديو)

هكذا اهتمت إسرائيل بالجبن وأهملت جنودها القتلى في حرب 2014

الشرطة الفرنسية تجبر امرأة على خلع البوركيني

اللجنة المكلفة بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل تبدأ أعمالها والتنفيذ يطبق تباعا

وكيل وزارة التعليم يوضح أسباب الغاء الاعتماد لثلاث مؤسسات تعليمية في غزة

فتح : فرض حماس للسراج لبلدية غزة انتهاك ورفض للمصالحة

الأخبار الرئيسية

بالفيديو.. تفاصيل اجتماع الكابينت.. نتنياهو يدعم خطة للبناء الفلسطيني في المنطقة c فما المقابل!

تعقيبا على قرار الرئيس.. الجهاد: إن كان عباس جاداً فعليه اتخاذ سلسلة من الإجراءات تتمثل بالتالي..

القسام

ضابط إسرائيلي: لا نملك معلومات عن جنودنا الأسرى وخطاب أبو عبيدة الأخير حمل 6 رسائل!

قرارات مجلس الوزراء.. الحكومة: صرف رواتب الموظفين بغزة والضفة الأسبوع المقبل بهذه النسبة

الكورنيت

بالفيديو.. جيش الاحتلال يضع الأكوام الرملية على حدود غزة خوفاً من الكورنيت