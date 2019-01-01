"فتح" تؤبن اللواء محمد فريد حجاوي

نابلس / سما /

أقامت حركة فتح اقليم نابلس تأبيناً للمناضل الراحل محمد فريد عثمان حجاوي "أبو حسين حجاوي".

وحضر الحفل الذي اقيم في مدرجات الشهيد ظافر المصري في جامعة النجاح الوطنية، محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان ممثلا عن الرئيس، ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول، ورئيس جامعة النجاح الدكتور ماهر النتشة، والمطران عطا الله حنا، وممثلو الاجهزة الامنية والمؤسسات الرسمية والشعبية وحشد غفير من عائلة واصدقاء الفقيد.

وفي كلمته، نقل المحافظ رمضان تحيات الرئيس "ابو مازن" وتعازيه لعائلة الفقيد، وتأكيده على مواصلة السير على نهج الفقيد حتى تحقيق الحرية والاستقلال.

من جانبه، وصف العالول الفقيد حجاوي بأنه قامة انسانية ووطنية كبيرة، مؤكدا على الالتزام بالبقاء على عهده من اجل تحقيق ما يصبوا اليه شعبنا بالحرية والاستقلال.

وقال، ان الراحل كان مناضلا متميزا من أوائل الخلايا الفدائية، وقد آمن بحق شعبه في الحرية والاستقلال والنضال من اجل تحقيق ذلك، وكرس حياته كلها من أجل الشعب والثورة، وتحمل عبئا ومعاناة وقسوة بقناعة ورضى وبروح الاقدام والتضحية من اجل هذه الارض.

ولفت الى ان الفقيد كان له دور في اعداد وتطوير القدرة على استيعاب افواج الفدائيين المنضمين للثورة بعد معركة الكرامة، وتنقل بين العديد من مراكز الثورة الاساسية من اجل المساهمة في مرحلة البناء والاعداد.

وعبر النتشة عن فخر الجامعة باحتضان هذا الحفل لتأبين مناضل كبير انتقل الى جوار ربه بعد ان عزز في شعبه روح الاقدام والتضحية والفداء.

واشار الى ان سجل الراحل حافل بالعمل الوطني تخطيطا وتنفيذا، وأن نضالاته وتضحياته هو وكل المناضلين ستظل نبراسا يضيء طريق النضال الوطني الفلسطيني في سبيل النصر والحرية.

والقى المطران عطا الله حنا، كلمة اصدقاء الفقيد، قدم فيها العزاء لذوي الفقيد ونقل رسالة وفاء وتقدير من القدس وأهلها وكنائسها للفقيد وللشهداء والمناضلين، وأكد ان القدس وفيّة لكل من تصدى لسياسات الاحتلال ومن دافع عنها وعن عروبتها وفلسطينيتها.

وقال ان هذا الحفل "يطلق رسالة باسم شعبنا وقدسنا وابناء فلسطين مسلمين ومسيحيين ان ابناء شعبنا لن يرضخوا للمؤامرات وللمشاريع المشبوهة".

واشار الى انه التقى بالفقيد قبل ايام معدودة من وفاته في منزله المتواضع في عمان، فقد كان عظيما بمواقفه وشموخه ومقاومته وكان في الوقت ذاته مدرسة في التواضع، لان التواضع من سمات العظماء.

واضاف: "كانت رسالته لنا ان لا تخافوا ولا تستسلموا ولا تسمحوا لاعدائكم بإغراقكم في ثقافة الاحباط واليأس".

وألقى نجل الفقيد نشأت حجاوي كلمة عائلة الفقيد، وجه خلالها التحية باسم العائلة في فلسطين والشتات للحضور، وشكر الرئيس "ابو مازن" على مواقفه النبيلة ووقوفه الى جانب العائلة، كما شكر كل من قدم واجب العزاء في فلسطين والشتات.

وقال عن الراحل "كان مدرسة تربوية وثقافية ونضالية نهلنا منها الكثير حتى صرنا رجالا منتمين لوطننا".

وأضاف ان الفقيد الراحل كان يؤمن ان العلم وسيلة ناجعة الى جانب البندقية للوصول الى القمة وتحرير فلسطين.

وتخلل التأبين عرض فيلم وثائقي عن حياة الفقيد ومسيرة نضاله التي امتدت لاكثر من 60 عاما، كما القى الشاعر والاسير المحرر جابر البطة قصيدة رثاء للفقيد بعنوان "غيمٌ ودرب شمس".