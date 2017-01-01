حماس توضح حقيقة إعادة تشكيل اللجنة الإدارية بغزة

سما / وكالات/

نفت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، إعادة تشكيل اللجنة الإدارية لشؤون قطاع غزة التي أعلنت حلها عام 2017.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، في تصريح صحفي: "منذ أن أعلنّا حل اللجنة الادارية الحكومية في 2017 لا يوجد ما يسمى لجنة إدارية.

وأضاف "بلا شك الادارات والوزارات تدير شأن العمل الحكومي أمام تنصل الادارة الحكومية، ونحن نشجعهم ونتابع معهم ونشد على أياديهم، والموجودون في الادارات المتمثلون بالوكلاء وغير ذلك، يديرون هذا الأمر أمام حالة الفراغ، ولا يوجد في غزة لجنة حكومية ولا غير ذلك، ولكن هناك شأن حكومي له مسؤولين في المؤسسات والجهات العليا، وهؤلاء يديرون الأمر أمام تنصل الحكومة وتراجع السلطة عن دورها".