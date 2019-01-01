بالاسماء.. 18 اسيرا من الجبهة الشعبية ينضمون للاضراب دعماً للأسرى

رام الله / سما /

اعلنت الهيئة القيادية للجبهة الشعبية في سجن النقب عن انضمام 20 أسيراً للإضراب عن الطعام يوم غد الثلاثاء دعماً للأسرى الإداريين.

وقالت الهيئة القيادية للجبهة الشعبية في سجن النقب 18 أسيرًا سينضمون للإضراب يوم غد دعماً للأسرى الإداريين

وكان الأسير حسان عواد من بلدة إذنا قضاء الخليل، قد انضم إلى معركة الإضراب المفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الإداري منذ سبعة أيام، وبذلك يكون عدد الأسرى المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال تسعة، أقدمهم محمد أبو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية وهم مضربون منذ (29) يوماَ.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسرى أبو عكر، والحسنات وحلبية يقبعون في عزل معتقل "نيتسان الرملة"، ويواجهون ظروفاً اعتقالية وصحية صعبة، مع استمرار تعنت سلطات الاحتلال ورفضها تلبية مطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري.

وأضاف نادي الأسير في تقرير صدر عنه اليوم الاثنين، أن هناك أربعة أسرى آخرين يواصلون الإضراب منذ فترات مختلفة وهم: الأسير سلطان خلوف مضرب منذ (12) يوماً، والأسير أحمد غنام منذ (16) يوماً، بالإضافة إلى حمزة عواد منذ (9) أيام، وعمر العبد منذ (8) أيام، وإسماعيل علي منذ (6) أيام.

وقالت الهيئة العامة للجبهة الشعبية ان الاسرى هم :

•يحيى زهران، الحكم ٢٢ عاما، سكان مخيم عسكر القديم

•فادي الخيزران، الحكم ٢٦ عاما، سكان مخيم بلاطة

•اياد ابو خيط، الحكم ٢٤ عاما، سكان مخيم عسكر القديم

•مصعب محمود، الحكم ٢٤ عاما، سكان بيت امرين

•محمد الزعنون، الحكم ١٨ عاما، سكان حلول

•معاذ الكعبي، الحكم ٣ أعوام، سكان مخيم بلاطة

•طارق درويش، الحكم ٧ أعوام، سكان العيساوية

•اسماعيل عليان، الحكم اداري، سكان مخيم الدهيشة

محمود هماش( عبسي )، الحكم اداري، سكان مخيم الدهيشة

محمد الرشدي، الحكم ١١ عاما، سكان مخيم شعفاط

•محمد فيراوي، الحكم ٨ أعوام، سكان القدس

•شفيق صعابنة، الحكم ١١ عاما، سكان جنين

•رافت عسعوس، الحكم ٢٠ عاما، سكان بورين

•حسن احمد، الحكم ٢٢ عاما، سكان مخيم عسكر القديم

•محمد حمد، الحكم ٧ أعوام، سكان شعفاط

•شهاب مزهر، الحكم إداري، سكان مخيم الدهيشة

•سلطان ابو الحمص، الحكم ٧ أعوام، سكان العيساوية

•احمد ابو عمشة، الحكم ٦ أعوام، سكان قرية زوات نابلس