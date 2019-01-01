المقداد يجدد دعم سوريا للشعب الفلسطيني

دمشق /سما/

أكد فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري اليوم الاثنين دعم سوريا للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن العدو الإسرائيلي يقف خلف كل ما حصل ويحصل من عدوان إرهابي على سوريا وفلسطين والمنطقة العربية وذلك بدعم أمريكي مطلق ودعم بعض الدول الأوروبية وأدواتهم في المنطقة، بحسب الاعلام الرسمي السوري.

وأوضح المقداد خلال استقباله اليوم محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والإسلامية، أن ما تعرضت له سوريا من مؤامرة إرهابية كبرى في السنوات الثماني الأخيرة كان أحد أهدافها الرئيسية هو ضرب القضية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أدان المقداد قيام المجموعات الإرهابية المسلحة باستهداف المخيمات الفلسطينية التي كانت دائماً هدفاً للعدو الإسرائيلي بغية إنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتصفية الحقوق التاريخية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

كما أدان المقداد الجرائم التي نفذتها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين وخاصة تدميرها لمساكنهم في القدس وغيرها من الأرض المحتلة، والتي تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مجددا التأكيد على رفض سوريا لما تسمى "صفقة القرن" ومحاولة تسويقها من قبل بعض الأنظمة العربية.

بدوره، أعرب الهباش عن سعادته بزيارة سوريا مؤكدا على دعم فلسطين والشعب الفلسطيني لسوريا، لافتا إلى أن سوريا انتصرت على هذه المؤامرة بفضل صمود الشعب والجيش والقيادة.

وعبر الوفد عن رغبة الجانب الفلسطيني بتعزيز التعاون والتنسيق مع سوريا الشقيقة في مختلف المجالات وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية جراء المخططات الصهيوأمريكية والتي كان آخرها ما تعرف بـ"صفقة القرن ".

وقال الهباش في تصريحات صحافية "نحن هنا باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لننقل موقفه وموقف الشعب الفلسطيني الداعم لسوريا في مواجهة الإرهاب الذي تعرضت له لأن قوة سوريا وانتصارها قوة لفلسطين والقضية الفلسطينية والعكس صحيح".

وأضاف "نحن نحمل كل مشاعر الود والاخوة والتضامن للوقوف إلى جانب سوريا ونريد أن ينسحب ذلك على كل الموقف العربي.. لا نريد أن نحول الصراع من صراع مع الاحتلال الإسرائيلي إلى صراع مع العرب وبين العرب.. نحن أمة واحدة وسنبقى وعدونا المشترك هو الاحتلال " .

وتأتي زيارة الهباش إلى سوريا بعد أيام من قيام وفد من منظمة التحرير الفلسطينية بزيارة مماثلة إلى سوريا، ولقائهم كبار المسؤولين السوريين.