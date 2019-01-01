سفارتنا بالقاهرة تعلن فتح باب التقدم لمنح البكالوريوس في الجامعات الحكومية المصرية

القاهرة /سما/

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية عن فتح باب التقدم لمنح البكالوريوس للدراسة في الجامعات الحكومية المصرية، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى الثلاثين من شهر آب المقبل.

وأوضحت السفارة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن معيار الحصول على المنح الدراسية هو المعدلات الدراسية الأعلى في الثانوية العامة للعام 2019، ويستفيد من هذه المنح الطلبة الفلسطينيون الحاصلون على شهادات الثانوية العامة من داخل فلسطين من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك حملة شهادة الثانوية العامة المصرية .

وبينت أنها تستقبل طلبات التقدم للمنح بإرسال صورة جواز سفر الطالب، وهويته، وشهادة الثانوية العامة الحديثة، ورقم هاتف للتواصل، ومكان الإقامة، عبر فاكس السفارة 0020233384764/0020233384760، أو على إيميل السفارة:

palemb.com@gmail.com