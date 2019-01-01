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اشتية يبحث مع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال دعم إنشاء مشاريع تنموية

الإثنين 29 يوليو 2019 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال دعم إنشاء مشاريع تنموية


رام الله / سما /

 استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، شاران بورو، بحضور الأمين العام لاتحاد نقابات فلسطين شاهر سعد.

وبحث رئيس الوزراء مع الأمين العام تعزيز التعاون المشترك، من خلال دعم إنشاء مشاريع تنموية تساهم في خفض نسبة البطالة لدى فئة الشباب الفلسطيني، ودعم إنشاء الكلية الجامعية التقنية لمواءمة مهارات خريجي الجامعات مع احتياجات سوق العمل.

وناقش اشتية مع بورو أوضاع العمال الفلسطينيين، خاصة الذين يعملون في إسرائيل، وظروف العمل الصعبة التي يواجهونها، وقضية السرقات الإسرائيلية لمستحقاتهم.

وطالب اشتية الاتحاد من خلال النقابات للضغط على دولهم التي لم تعترف بدولة فلسطين وحثهم على المسارعة والاعتراف بها، لإنقاذ حل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، في مواجهة المخططات الاستيطانية الاسرائيلية التوسعية.

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