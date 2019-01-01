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شاكيد تترأس تحالف اليمين الموحد

الإثنين 29 يوليو 2019 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد تترأس تحالف اليمين الموحد


القدس المحتلة / سما /

في نهاية الجولة الثانية من المفاوضات بين رؤساء الأحزاب اليمينية ، أعلن رئيس "اتحاد أحزاب اليمين"، رافي بيرتس ووزير المواصلات بيزال سموتريتش  التوصل إلى اتفاق مع رؤساء حزب اليمين الجديد، للترشح في كتلة مشتركة في الانتخابات المقبلة.

 وحسب الاتفاق تترأس أيليت شاكيد القائمة يليها  الحاخام رافي بيرتس، ومن ثم بتسلئيل سموتريتش، والرابع نفتالي بينت،.

ومن بين بنود الاتفاق التي تم التوصل إليها إجراء مفاوضات مع نتنياهو من أجل إقامة حكومة يمينية تحت قيادته، وسيتم دمج الأحزاب اليهودية وغيرها من الأحزاب اليمينية في القائمة.

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