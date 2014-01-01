  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: مقترح كاتس دليل على فشل اميركا واسرائيل في تجاوز الاجماع الدولي بشأن القدس

الإثنين 29 يوليو 2019 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن اقتراح وزير خارجية دولة الاحتلال يسرائيل كاتس، بتخصيص 50 مليون شيقل لـ (تشجيع) بعض الدول على نقل سفارة بلادها الى القدس المحتلة، يؤكد فشل اميركا واسرائيل في تجاوز الاجماع الدولي بشأن القدس.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، يثبت الاقتراح اصرار الحكومة الاسرائيلية على سياسة الابتزاز السياسي واستغلال احتياجات بعض الدول لإحداث تغيير وتبديل في موقفها من قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

وأشارت إلى أن ذلك يعتبر اعترافا إسرائيليا رسميا بنجاح الدبلوماسية الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس في التصدي للقرارات الاميركية المنحازة ومحاولات اسرائيل استدراج بعض الدول للاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، هذا الفشل نرى انعكاساته من خلال مواقف الدول والاجماع الدولي على رفض القرارات الأميركية والتمسك الدولي بتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأكدت الوزارة أن مقترح كاتس يأتي في سياق المزايدات الانتخابية الاسرائيلية ومصيره الفشل، ولا يمكن أن يخفي حقيقة العزلة الأميركية الاسرائيلية أمام الاجماع الدولي على التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها وبالقانون الدولي، وسيصطدم دائما بجدار الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والاسلامية المدعومة من أصدقاء الشعب الفلسطيني في العالم.

وشددت على أنها ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لتعميق الجبهة الدولية العريضة الرافضة للقرارات الأميركية المشؤومة المؤيدة للاحتلال، وستواصل حواراتها المفتوحة مع اصحاب القرار والرأي العام في الدول المستهدفة اسرائيلياً لتوضيح خطورة التجاوب مع المقترحات الاسرائيلية، وتوظيف الاقتصاد العربي والإسلامي والصديق والخبرات الفلسطينية للوقوف الى جانب الدول المستهدفة بالابتزاز الأميركي الاسرائيلي.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أنها سترفع دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تُقْدِم على نقل سفارة بلادها الى القدس المحتلة.

#وزارة الخارجية #كاتس

الأكثر قراءة اليوم

محافظ سلطة النقد يتحدث عن الوضع المالي وراتب الشهر المقبل

سخرية إسرائيلية من المطبع السعودي: جاء يبحث عن يهوديات فلم “تعبره” ولا واحدة! (فيديو)

ترامب يوجه ضربة للإمارات وقطر والكويت

وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

الاردن الخاسر الأكبر في خطة ترامب للسلام في الشرق الاوسط بعد فلسطين!

اسرائيل تصادر نصف مليار شيكل من "المقاصة" لتسديد الديون الفلسطينية لـ"الكهرباء"

قرقاش لــ"مستشار أردوغان": كيف تنهى عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟

الأخبار الرئيسية

الكورنيت

بالفيديو.. جيش الاحتلال يضع الأكوام الرملية على حدود غزة خوفاً من الكورنيت

الاحتلال الاسرائيلي يفصل قرى غرب رام الله عن المدينة

مخيم

حماس: وزير العمل قفز فوق عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ووتر الوضع

اللجنة المكلفة بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل تبدأ أعمالها والتنفيذ يطبق تباعا

720192823466939

هكذا اهتمت إسرائيل بالجبن وأهملت جنودها القتلى في حرب 2014