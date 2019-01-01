330 اعتداء ضد الحريات الإعلامية في فلسطين

رام الله / سما /

رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى"، في تقرير له اليوم الاثنين، ارتفاعًا في الانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية في فلسطين، خلال النصف الأول من العام 2019، بواقع 330 اعتداء مقارنة بـ 277 رُصدت خلال ذات الفترة من العام 2018، أي بزيادة إجمالية قدرها 53 اعتداءً أو ما نسبته 19%.

وتوزعت هذه الاعتداءات على 150 اعتداء ارتكبتها قوات وسلطات الاحتلال الإسرائيلية (تشكل 45% من مجمل الاعتداءات)، و 115 اعتداء ارتكبتها جهات فلسطينية مختلفة (تشكل 35% من الاعتداءات) علمًا أن القسم الأكبر من الاعتداءات الفلسطينية وقعت في قطاع غزة، و65 انتهاكًا ارتكبتها شركة فيسبوك تمثلت بإغلاقها صفحات لصحافيين وصحافيات وكتاب فلسطينيين في الضفة وغزة تحت مسمى محاربة "التحريض على العنف والارهاب"، ما يشكل 20% من مجمل الاعتداءات التي تم رصدها وتوثيقها في النصف الاول من عام 2019.

ورغم التراجع النسبي في عدد الاعتداءات الاسرائيلية في المقارنة بين النصف الأول من العام 2019 والنصف الأول من العام الذي سبقه 2018 إلا أن عدد الاعتداءات الاسرائيلية المسجلة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2019 ما يزال يفوق المتوسط العام لعدد الاعتداءات الاسرائيلية خلال الاعوام الثمانية الماضية.

وتوزعت الاعتداءات الاسرائيلية البالغ عددها 150 اعتداء على 91 اعتداء ارتكبتها قوات وسلطات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة و59 اعتداء في قطاع غزة علما ان 55 اعتداء من مجمل الاعتداءات الاسرائيلية التي وقعت في القطاع تعتبر من الاعتداءات شديدة الخطورة وكانت عبارة عن اصابات جسدية بالرصاص الحي وبقنابل الغاز المباشرة اضافة الى تدمير مقري اثنتين من المؤسسات الاعلامية في قطاع غزة.

وبلغ اجمالي عدد الاعتداءات الجسدية التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد صحافيين/ات في الضفة وغزة 88 اعتداء اي ما يشكل 59 % من مجمل الاعتداءات الاسرائيلية، في حين شكلت اربعة انواع من الاعتداءات الخطيرة (الاصابات الجسدية والاعتقالات وتدمير المؤسسات واستخدام صحافيين كدروع بشرية)ما نسبته 72% من مجمل الاعتداءات الاسرائيلية المسجلة.

وبخصوص الانتهاكات الفلسطينية فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الاول من العام 2019 مقارنة بذات الفترة من العام الذي سبقه (ارتفعت بنسبة 67%)، وذلك نتيجة ارتفاع كبير في عدد الاعتداءات المسجلة في قطاع غزة علما انه قابل ذلك انخفاض كبير في عدد الانتهاكات التي وقعت في الضفة الغربية.

وسجل في الضفة الغربية ما مجموعه 27 انتهاكا ارتكبتها جهات فلسطينية خلال النصف الاول من العام 2019 فيما وقع ما مجموعه 88 انتهاكا ارتكبتها جهات فلسطينية في قطاع غزة خلال ذات الفترة.

وتصدرت عمليات الاعتقال والتوقيف قائمة الانتهاكات الفلسطينية حيث بلغت 37 حالة، علما ان 16 صحافيا ممن تعرضوا للاعتقال والتوقيف، تعرضوا للتعذيب او اساءة المعاملة خلال احتجازهم (15 حالة منها وقعت في غزة وحالة وحيدة في الضفة)، وهو أمر غير مسبوق فلسطينيًا.