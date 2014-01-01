  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

أحلام تحظر أصالة على تويتر وتهاجم جمهورها: "مطربتكم بلوك"

الإثنين 29 يوليو 2019 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحلام تحظر أصالة على تويتر وتهاجم جمهورها: "مطربتكم بلوك"


وكالات / سما /

تجدد الخلاف بين الفنانتين أحلام وأصالة​، بعد فترة قصيرة على تصالحهما، وجاء ذلك بعد أن حذفت أحلام تعليق كانت شكرت فيه أصالة على رسالتها التي كتبتها تعليقاً على مرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد والتي طالبت فيها بالدعاء لها بالشفاء.

ولكن يبدو بأن ردّ أصالة على تعليق أحلام لم يعجب الأخيرة فقامت بحذف التعليق، إذ كانت ردّت أصالة قائلة لأحلام:”حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير .. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن .. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض”.

وتطور الأمر إلى الأخذ والردّ بين أحلام وجمهور أصالة، إلى أن وصل الحدّ بأحلام لتعلن انها قامت بحظر أصالة عن صفحتها قائلة:”ومطربتكم بلوك يالله خلوا تويتر ينتعش اليوم بالملكة يا حثالة”.

#أصالة #أحلام

الأكثر قراءة اليوم

محافظ سلطة النقد يتحدث عن الوضع المالي وراتب الشهر المقبل

سخرية إسرائيلية من المطبع السعودي: جاء يبحث عن يهوديات فلم “تعبره” ولا واحدة! (فيديو)

ترامب يوجه ضربة للإمارات وقطر والكويت

وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

الاردن الخاسر الأكبر في خطة ترامب للسلام في الشرق الاوسط بعد فلسطين!

اسرائيل تصادر نصف مليار شيكل من "المقاصة" لتسديد الديون الفلسطينية لـ"الكهرباء"

قرقاش لــ"مستشار أردوغان": كيف تنهى عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟

الأخبار الرئيسية

الكورنيت

بالفيديو.. جيش الاحتلال يضع الأكوام الرملية على حدود غزة خوفاً من الكورنيت

الاحتلال الاسرائيلي يفصل قرى غرب رام الله عن المدينة

مخيم

حماس: وزير العمل قفز فوق عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ووتر الوضع

اللجنة المكلفة بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل تبدأ أعمالها والتنفيذ يطبق تباعا

720192823466939

هكذا اهتمت إسرائيل بالجبن وأهملت جنودها القتلى في حرب 2014