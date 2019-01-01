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الاحتلال يغلق طريقا بالسواتر الترابية جنوب الخليل

الإثنين 29 يوليو 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الطريق الرابطة بين خربة شِعب البُطم وقرية ماعين بمسافر يطا جنوب الخليل، بالسواتر الترابية.

وأوضح منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الذي يربط خربة شعب البطم وقرية ماعين بمسافر يطا بالسواتر الترابية، مشيرا إلى أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أعادت تأهيلها وفتحها عدة مرات عقب تجريفها وإغلاقها من قبل سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة.

وقال الجبور، إن اغلاق الطرق وقطعها أمام المواطنين يأتي في سياق توسيع رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل.

#الاحتلال

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