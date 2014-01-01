نادي الأسير ينعى المحررة آمال الشاويش والدة الأسير محمد الشاويش

رام الله / سما /

نعى نادي الأسير الفلسطيني والحركة الوطنية الأسيرة والأسرى المحررين في الوطن والمهجر ببالغ من الحزن والأسى آمال محمود الشاويش (52 عاماً) من القدس، وهي والدة الأسير محمد الشاويش (30 عاماً) والقابع في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي منذ سبع سنوات ونصف.

ولفت نادي الأسير إلى أن المحررة الشاويش رحمها الله اُعتقلت أثناء زيارتها لنجلها عام 2015، وقضت مدة شهر، وتم تحويلها لاحقاً إلى الحبس المنزلي لمدة عامين، وأُصيبت خلال فترة حبسها المنزلي التي انتهت، بمرض السرطان حتى توفيت صباح اليوم.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت حُكماً بحق نجلها محمد لمدة خمس سنوات، وبعد قضائه المدة، أضافت للحكم 22 شهراً، وبعد انتهاء المدة المضافة كان من المفترض أن يتم الإفراج عنه قبل خمسة شهور، إلا أن سلطات الاحتلال حولته للاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، وقد تبقى لموعد حريته (20) يوماً، علماً أن محمد سبق وأن توفي والده وحرمته سلطات الاحتلال من وداعه.