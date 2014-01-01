كيف تتجنب جلطة الساق أثناء السفر؟

وكالات / سما /

الجلوس طويلا أثناء السفر يرفع خطر الإصابة بتخثر الدم في السيقان، حيث تتسبب قلة الحركة لمدة طويلة في تجلط الدم بالسيقان وانسداد الأوردة.

وهذا الخطر يهدد بصفة خاصة مرضى القلب والدوالي والأشخاص الذين يميلون بشكل عام إلى تجلط الدم، وكذلك الأشخاص الذين أصيبوا من قبل بجلطة في الساق أو جلطة في الرئة.

لذا يجب على هؤلاء الأشخاص استشارة الطبيب قبل السفر بالطائرة أو قبل الرحلات الطويلة بالسيارة، لمعرفة ما إذا كان من الضروري ارتداء جوارب ضاغطة أو أخذ حقن معينة.

وحذرت الرابطة الاتحادية للاستشارات الصحية في ألمانيا من أن بعض كتل الدم قد تصل الرئة مسببة الإصابة بجلطة الرئة، التي تهدد الحياة.

وبيّنت أنه للوقاية من تخثر الدم أثناء السفر ينبغي النهوض من وقت لآخر والمشي لتحريك الدم في السيقان مع مراعاة ارتداء ملابس واسعة وفضفاضة، فضلا عن الإكثار من شرب السوائل مثل الماء وشاي الأعشاب والعصائر المخففة.