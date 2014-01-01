  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

400 مليون هندي يستخدمون تطبيق "واتس آب"

الإثنين 29 يوليو 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
400 مليون هندي يستخدمون تطبيق "واتس آب"


وكالات / سما /

كشفت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" عن وصول عدد مستخدمي التطبيق في الهند إلى 400 مليون مستخدم شهريا لتصبح الهند أكبر أسواق التطبيق الأمريكي.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن عدد مستخدمي التطبيق في الهند كان قبل عامين 200 مليون مستخدم فقط. ولم يعلن "واتس آب" ولا "فيسبوك" التي تمتلك التطبيق عن أرقام مستخدميهما في الهند خلال العامين الماضيين.

وبحسب شركة أبحاث السوق "كاونتر بوينت" فإن هذه الأرقام ستساعد شركة "فيسبوك" في تأكيد سيطرتها على السوق الهندية، حيث يبدو أن كل مستخدمي الهواتف الذكية في الهند يستخدمون "واتس آب"، فى الوقت الذى تشير بيانات الشركة إلى أنه يوجد بالهند حوالي 450 مليون مستخدم للهواتف الذكية.

يذكر أنه يوجد بالهند حوالي 500 مليون مستخدم للإنترنت وفقا لتقديرات العديد من المؤسسات ذات الصلة بالقطاع.

في الوقت نفسه، فإن استخدام "واتس أب" انتشر بشدة في السوق الهندية، كما ظهر الكثير من الخدمات والأنشطة التي تعتمد على التطبيق في هذه السوق، مثل تطبيق "ميشو" للتجارة الإلكترونية الاجتماعي. وقد دعمت شركة "فيسبوك" تطبيق "ميشو" مؤخرا في أول استثمار من نوعه للشركة الأمريكية في شركة صاعدة هندية.

يذكر أن حوالي 5ر1 مليار مستخدم يستخدمون "واتس آب" في مختلف أنحاء العالم. ولا يواجه التطبيق أي منافسة قوية في السوق الهندية حيث أن منافسه الرئيسي في هذه السوق هو تطبيق المحادثة الفورية "ماسنجر" التابع أيضا لشركة "فيسبوك".

#واتس آب #هندي #تطبيق

الأكثر قراءة اليوم

محافظ سلطة النقد يتحدث عن الوضع المالي وراتب الشهر المقبل

سخرية إسرائيلية من المطبع السعودي: جاء يبحث عن يهوديات فلم “تعبره” ولا واحدة! (فيديو)

ترامب يوجه ضربة للإمارات وقطر والكويت

وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

الاردن الخاسر الأكبر في خطة ترامب للسلام في الشرق الاوسط بعد فلسطين!

اسرائيل تصادر نصف مليار شيكل من "المقاصة" لتسديد الديون الفلسطينية لـ"الكهرباء"

قرقاش لــ"مستشار أردوغان": كيف تنهى عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟

الأخبار الرئيسية

الكورنيت

بالفيديو.. جيش الاحتلال يضع الأكوام الرملية على حدود غزة خوفاً من الكورنيت

الاحتلال الاسرائيلي يفصل قرى غرب رام الله عن المدينة

مخيم

حماس: وزير العمل قفز فوق عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ووتر الوضع

اللجنة المكلفة بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل تبدأ أعمالها والتنفيذ يطبق تباعا

720192823466939

هكذا اهتمت إسرائيل بالجبن وأهملت جنودها القتلى في حرب 2014