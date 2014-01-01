400 مليون هندي يستخدمون تطبيق "واتس آب"

وكالات / سما /

كشفت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" عن وصول عدد مستخدمي التطبيق في الهند إلى 400 مليون مستخدم شهريا لتصبح الهند أكبر أسواق التطبيق الأمريكي.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن عدد مستخدمي التطبيق في الهند كان قبل عامين 200 مليون مستخدم فقط. ولم يعلن "واتس آب" ولا "فيسبوك" التي تمتلك التطبيق عن أرقام مستخدميهما في الهند خلال العامين الماضيين.

وبحسب شركة أبحاث السوق "كاونتر بوينت" فإن هذه الأرقام ستساعد شركة "فيسبوك" في تأكيد سيطرتها على السوق الهندية، حيث يبدو أن كل مستخدمي الهواتف الذكية في الهند يستخدمون "واتس آب"، فى الوقت الذى تشير بيانات الشركة إلى أنه يوجد بالهند حوالي 450 مليون مستخدم للهواتف الذكية.

يذكر أنه يوجد بالهند حوالي 500 مليون مستخدم للإنترنت وفقا لتقديرات العديد من المؤسسات ذات الصلة بالقطاع.

في الوقت نفسه، فإن استخدام "واتس أب" انتشر بشدة في السوق الهندية، كما ظهر الكثير من الخدمات والأنشطة التي تعتمد على التطبيق في هذه السوق، مثل تطبيق "ميشو" للتجارة الإلكترونية الاجتماعي. وقد دعمت شركة "فيسبوك" تطبيق "ميشو" مؤخرا في أول استثمار من نوعه للشركة الأمريكية في شركة صاعدة هندية.

يذكر أن حوالي 5ر1 مليار مستخدم يستخدمون "واتس آب" في مختلف أنحاء العالم. ولا يواجه التطبيق أي منافسة قوية في السوق الهندية حيث أن منافسه الرئيسي في هذه السوق هو تطبيق المحادثة الفورية "ماسنجر" التابع أيضا لشركة "فيسبوك".