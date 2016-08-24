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الشرطة الفرنسية تجبر امرأة على خلع البوركيني

الإثنين 29 يوليو 2019 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الفرنسية تجبر امرأة على خلع البوركيني


باريس / وكالات /
 

أجبرت الشرطة الفرنسية في مدينة نيس، امرأة على خلع لباس السباحة الإسلامي الشرعي 'البوركيني'، والذي حظر مؤخرا في بعض المدن الفرنسية.

ووقف أكثر من 4 عناصر من الشرطة إلى جانب المرأة، وأجبروها على خلع البوركيني، بالإضافة إلى تحرير أحد الضباط غرامة مالية بحقها.

وأخبرت المرأة المحجبة أفراد الشرطة بأنها من رواد الشاطئ ولم يسبق لها الدوخول في مشاكل مع الآخرين، إلا أنهم رفضوا الإصغاء إليها وأمروها بإزالة الحجاب.

وقالت المرأة إنها كانت جالسة على الشاطئ مع عائلتها، و'وكنت أرتدي الحجاب الكلاسيكي ولم تكن لدي نية للسباحة'... 'الناس من حولي راحوا يصرخون ويصفقون وطلبوا مني العودة إلى وطني. ما أبكى ابنتي'.

وطلب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، اليوم الأربعاء، اجتماعا 'طارئا' مع الحكومة، فيما يحتدم الجدل في البلاد على خلفية قرار حظر لباس البحر الإسلامي (البوركيني) في عدة مدن ساحلية فرنسية.

وعبر المجلس عن 'قلقه إزاء المنعطف الذي اتخذه النقاش العام' حول لباس البحر الإسلامي. كما أعلن رئيسه، أنور كبيبش، في بيان. وقال: 'أمام الخوف المتزايد من وصم المسلمين في فرنسا'، يطلب المجلس 'لقاء طارئا' مع وزير الداخلية، برنار كازنوف.

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